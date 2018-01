NBA, Portland riparte contro i Suns (118-111)

Damian Lillard, 31 punti contro i Suns. Fonte: NBA.com/Twitter

Reduci da un lungo giro di trasferte, i Portland Trail Blazers di Terry Stotts ritrovano la vittoria sul parquet amico del Moda Center: battuti in Oregon i Phoenix Suns di Jay Triano, grazie alla leadership di Damian Lillard, autore di una prestazione da 31 punti e 7 assist (11/19 al tiro). Agli ospiti non basta invece il solito splendido Devin Booker, che predica nel deserto, mettendo a referto la bellezza di 43 punti (14/29 dal campo) e 8 assist.

Al Moda Center coach Triano deve fare ancora a meno di T.J. Warren rimpiazzato in quintetto dal rookie Josh Jackson, mentre nel reparto lunghi c'è ancora Bender titolare insieme a Tyson Chandler. Avvio folgorante dei Blazers, trascinati da un fantastico Damian Lillard, cui si unisce C.J. McCollum: i padroni di casa provano a scappar via, ma vengono ripresi da Phoenix, grazie al solito Devin Booker, allo stesso Jackson, e alle triple di Tyler Ulis e Dragan Bender, che sanciscono il sorpasso momentaneo prima della fine del primo quarto, quando ancora Lillard rimette le cose a posto per Terry Stotts. Avanti 36-31, i Blazers allungano nel periodo successivo, grazie ai guizzi di Shabazz Napier e Pat Connaughton, mentre Daniels, Canaan e ancora Josh Jackson provano a tenere a galla i Suns. Tutto inutile per gli ospiti, che subiscono un maxi-parziale che li fa sprofondare di una ventina di lunghezze, con Portland ripetutamente a bersaglio dall'arco, sia con i gemelli Lillard e McCollum, che con Al-Farouq Aminu, in crescita nelle ultime settimane. Booker e Ulis non riescono ad alleggerire il passivo per i Suns, che rientrano negli spogliatoi sotto 66-51.

Alla ripresa delle operazioni i Blazers non smettono di segnare: ancora Lillard ispira i suoi, C.J. McCollum ruba due palloni importanti e vola in contropiede, poi trova un'altra tripla che vale il +25. Anche Evan Turner e Jusuf Nurkic si uniscono al festival di canestri di Portland, ma la banda Stotts non ha fatto i conti con la voglia di Devin Booker, che non molla per i Suns, continua ad attaccare e a trovare il canestro, nonostante il punteggio sia tutto dalla parte degli avversari. Ancora Pat Connaughton apre il quarto quarto alla sua maniera, poi Zach Collins va a bersaglio dall'angolo destro del campo: la gara sembra finita, ma Phoenix reagisce nuovamente. Devin Booker suona la carica, segna in tutti i modi, non si fa mancare del trash talking con gli avversari, diventa on fire da tre punti e arma la mano di un bollente Troy Daniels, che riporta gli ospiti sotto la singola cifra di svantaggio. Bene anche Alex Len, più attivo rispetto a Chandler sotto i tabelloni. Spetta dunque a Damian Lillard riprendersi la scena nel gran finale del Moda Center, in uno splendido duello con il numero uno della squadra dell'Arizona. Booker segna fino all'ultimo, ma i Blazers riescono comunque a gestire il vantaggio, tornando alla vittoria dopo un periodo complicato e mantenendosi in lizza per un posto ai playoffs dell'Ovest.

Portland Trail Blazers (23-21). Punti: Lillard 31, McCollum 27, Aminu 14, Turner 12, Napier 11. Rimbalzi: Aminu 9. Assist: Lillard 7.

Phoenix Suns (16-29). Punti: Booker 43, Daniels 18, Ulis 11, Canaan 10. Rimbalzi: Len 10. Assist: Booker 8.