NBA - Le Twin Towers crollano alla Philips Arena. Toronto strappa la trentesima vittoria stagionale

New Orleans Pelicans vs Atlanta Hawks 93-94

Che partita alla Philips Arena; in quel di Atlanta i Pelicans di DeMarcus Cousins e Anthony Davis dominano i primi due quarti, chiudendo il punteggio all’intervallo sul più quindici (60-45). A dirigere sono in particolare Cousins (19 punti e 14 rimbalzi nella gara) e Jrue Holiday (22 punti), manca il punto esclamativo del solito Davis che in questa partita appare stanco dopo le due giocate su livelli spaziali; è in grado di mettere solamente 8 punti prendendo 7 rimbalzi, di certo non da lui. Gli Hawks prendono l’occasione al volo e nel terzo quarto spingono per il recupero, che si concretizza grazie ad un quarto che segna 26-10. L’ultima frazione di gara è infuocata e vede le squadre giocare su un filo fuori equilibrio. Sul finale DeMarcus Cousins sbaglia uno dei due liberi che avrebbe portato la squadra sul più due, dando la possibilità ad Atlanta di prendere il vantaggio nel possesso successivo. Kent Bazemore, a 18 punti sino a quel momento, decide di prendersi quel tiro, con davanti un certo Anthony, ma non basterà la sua difesa a fermare la guardia degli Hawks che deciderà la gara con questo tiro a 2 secondi dallo scadere. Cousins avrà poi l’ultima occasione che dal post non entrerà.

Pelicans: Punti; Holiday 22, Cousins 19, Miller 17 – Rimbalzi; Cousins 14, Cunningham 8, Davis 7 – Assist; Cousins 7, Rondo 6, Nelson 4

Hawks: Punti; Bazemore 20, Collins 18, Ilyasova 15 – Rimbalzi; Dedmond 10, Plumbee 8, Ilyasova 7 – Assist; Schroder 15, Bazemore 5, Belinelli 4

Detroit Pistons vs Toronto Raptors 91-96

Toronto conquista la trentesima vittoria stagionale contro dei Detroit Pistons duri a morire. Il primo quarto viene dominato dalla squadra di casa che impone il parziale di 18-31. Tra secondo e terzo quarto però i Pistons recuperano il match, facendo capire che la partita è ancora tutta da giocare. Nel quarto quarto saranno anche avanti, grazie in particolare ad un Andre Drummond devastante con 25 punti e 17 rimbalzi nel match. Toronto, però, dopo le due sconfitte consecutive non ci sta a perdere ancora, soprattutto se in casa, e segna così un parziale di 10-2 che li riporta avanti e ammazza la partita. Jonas Valanciunes e Kyle Lowry saranno i protagonisti di questa chiusura: il primo 17 punti e 16 rimbalzi, il secondo 18 punti e 9 rimbalzi.

Pistons: Punti; Drummond 25, Bradley 19, Harris 12 – Rimbalzi; Drummond 17, Smith 5, Harris 4 - Assist; Buycks 6, Smith 5

Toronto: Punti; Lowry 18, Valanciunes/DeRozan 17 – Rimbalzi; Valanciunes 16, Lowry 9 – Assist; DeRozan/Lowry 5