NBA- Charlotte si impone sui Wizards, gli Spurs vincono a Brooklyn

NBA- Charlotte si impone sui Wizards, gli Spurs vincono a Brooklin fonte: Hornets Twitter

Charlotte Hornets vs Washington Wizards 133-109

Grande vittoria casalinga per i Charlotte Hornets che grazie ad una super prova offensiva si sbarazzano degli Washington Wizards con ampio scarto. Inizio aggressivo dei padroni di casa con Howard e Batum, ai quali Washington risponde con Porter, ma Charlotte costruisce fin da subito un divario nel punteggio grazie ad un buon movimento palla concluso sia nel pitturato che da dietro l’arco dei tre punti. Kidd-Gilchrist e Howard aumentano il vantaggio, ma Washington resiste grazie a Beal e Scott. Le squadre faticano a sbagliare, altissime percentuali nel primo quarto che si traducono in un elevatissimo punteggio. Walker si iscrive alla festa con un canestro da tre punti segnato con fallo, al quale risponde il solito Beal. Charlotte sfrutta un paio di transizioni con Kidd-Gilchrist, ma Washington da tre è infallibile anche con Oubre. Kaminsky e Lamb regalano il minimo vantaggio a Charlotte al termine di questa prima frazione a punteggio elevatissimo (38-36). Secondo quarto in cui Charlotte fa anche meglio, continuando a trovare con continuità la via del canestro: Kaminsky sale in cattedra con un paio di conclusioni da midrange, supportato dalla tripla in transizione di Graham. Charlotte viaggia e Washington fatica enormemente a tenere il passo, affidandosi per lo più a Scott e Satoransky. John Wall prova ad imporre il suo gioco con un paio di accelerazioni, alle quali rispondono Kidd-Gilchrist e Howard. La squadra di casa rimane in vantaggio, trovando parecchie conclusioni nel pitturato contro una difesa a tratti imbarazzante, ma grazie anche a varie prodezze individuali, chiudendo il secondo quarto con ben 77 punti segnati, record di franchigia per i primi due quarti di gioco.

Sulla stessa falsa riga è anche il terzo quarto: Washington ci prova, ma gli Hornets sono una macchina offensiva quasi infallibile, che con Walker e Williams trova addirittura il +22. Kidd-Gilchrist continua la sua partita impeccabile e Batum si dimostra una macchina dalla lunga distanza. Charlotte supera il muro dei 100 punti a due minuti e mezzo dal termine del terzo quarto sfiorando i 30 punti di vantaggio, condannando l’ultima frazione ad un probabile lungo garbage time. Washington tuttavia ci prova, ha una buona reazione di orgoglio che li porta, grazie anche ad alcun seconde linee come Smith e Meeks anche sotto i 20 punti di svantaggio. Reazione che tuttavia si spegne presto, Charlotte non sta a guardare e chiude la partita sul 133-109, per una delle migliori prestazioni della franchigia della North Carolina degli ultimi anni.

Hornets: Kidd-Gilchrist 21, Walker 19, Howard 18, Lamb 16, Kamminsky 14, Williams 12

Wizards: Beal 26, Scott 18, Oubre 16, Wall 12, Smith 10, Meeks 7, Porter 6

Brooklyn Nets vs San Antonio Spurs 95-100

Periodo altalenante per i San Antonio Spurs che ad una brutta sconfitta contro gli Hawks, fanno seguire una buona vittoria in trasferta contro i Brooklyn Nets. Inizio equilibrato di partita, le due squadre si scambiano fendenti nel tentativo di guadagnare un minimo vantaggio. Carroll infila due bombe consecutive seguite dal movimento nel pitturato di Zeller e alla schiacciata in contropiede di Crabbe, che regalano un primo vantaggio ai Nets. San Antonio sembra barcollare di fronte alla tripla di Crabbe per il + 8 Brooklyn, ma la reazione della squadra texana è immediata: Parker converte il gioco da 3 punti, seguito da Mills con la bomba dall’angolo e una replica in transizione. Seguono le penetrazioni di Forbes e Bertans, con Murray che conclude il push shot del 26-31 che chiude il primo quarto in favore degli speroni. Secondo quarto con equilibrio ristabilito tra le due squadre, Harris e Crabbe riportano a contatto Brooklyn, per gli Spurs sale in cattedra Aldridge che con il suo fade away è praticamente immarcabile. Ad ogni tentativo di fuga Spurs corrisponde una reazione di Brooklyn che non molla la presa sulla partita. Aldridge continua la sua grande prova, ma i Nets reggono il colpo con Allen, fino alla fine del quarto dove gli Spurs grazie a Mills e allo stesso LMA guadagnano un minimo vantaggio sulla sirena di fine primo tempo.

Terzo quarto in cui San Antonio stringe le maglie in difesa e aumenta il ritmo in attacco. Aldridge è immancabile nel pitturato, come in post alto in cui alterna jumper a movimenti spalle a canestro di alta scuola. Punti importanti per i nero argento anche da parte di Gasol, in veste di tiratore e Green, con Broklyn che piomba sotto di 15 punti. La squadra di New York resiste d’orgoglio, limitando i danni in una fase della partita in cui il gioco degli Spurs è ai limiti del suo potenziale, con Mills che bombarda da tre punti. Ultima frazione di gioco che vede Brooklyn tentare il tutto per tutto nel tentativo di rimontare. Crabbe e Harris chiudono tre possessi ben gestiti dalla squadra di coach Atkinson, con altrettanti tiri da tre. Al solito Aldridge risponde Okafor, seguito da Dinwiddie che rosicchiano ulteriormente lo svantaggio che recita solo 4 punti a meno di 3 minuti dal termine. Sforzo finale dei padroni di casa che tuttavia non gli consente di acciuffare la vittoria che, invece, viene ottenuta da degli Spurs, ottimi solo a tratti in questa partita.

Nets: Crabbe20, Harris 18, LeVert 13, Carroll 11, Dinwiddie 9, Hollis-Jefferson 7

Spurs: Aldridge 34, Mills 25, Gasol 13, Green 9, Parker 8, Forbes 4