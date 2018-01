NBA - I 26 punti di Lillard guidano i Trail Blazers alla vittoria casalinga sui Pacers

Fonte Immagine: www.nba.com/blazers

Seconda vittoria consecutiva per i Portland Trail Blazers, quinta di fila in casa. I ragazzi di coach Terry Stotts nella notte sono riusciti a conquistare un'importantissima affermazione contro la squadra che più sta sorprendendo quest'anno, gli Indiana Pacers. A guidare Portland al successo, ci ha pensato ancora una volta Damian Lillard. Il playmaker, prodotto da Weber State, ha regalato ai suoi una prestazione da 26 punti ed 8 assist. A fargli da giusta spalla, ci ha pensato il centro bosniaco Jusuf Nurkic, che ancora una volta ha fatto sentire la propria presenza sotto le plance, mettendo su una prova da 19 punti, conditi da 17 rimbalzi, massimo stagionale per lui.

La partita si è aperta con un primo quarto equilibrato, con le due squadre che si sono scambiate canestri su canestri, deliziando la platea del Moda Center. Già alla fine dei primi dodici minuti, i padroni di casa sono riusciti a conquistare l'inerzia del match, chiudendo in vantaggio di una lunghezza (29-28). Nel secondo quarto, è sceso in campo anche il supporting cast di Damian Lillard, C.J. McCollum e Shabazz Napier - i due chiuderanno il match rispettivamente con 16 e 13 punti. Grazie all'apporto dalla panchina di Napier, Portland ha incrementato il proprio vantaggio, riuscendo ad andare all'intervallo sopra di cinque lunghezze (52-47).

Al rientro dagli spogliatoi, ha ritrovato ritmo la squadra ospite. Infatti i ragazzi di coach Nate McMillan, guidati da Victor Oladipo, hanno limitato l'esplosività offensiva di Portland e sono entrati in ritmo in attacco. La franchigia di Indianapolis, così, ha firmato un quarto da 27-22, che ha riportato il match in parità prima dell'inizio del quarto periodo (74-74). I padroni di casa hanno però aperto un parziale di 21-2, a cavallo tra terzo e quarto tempo, che ha di fatto archiviato la gara. 89-76, questo il gap in favore di Portland con poco più di cinque minuti da giocare. Così i Blazers hanno conquistato un ottimo successo casalingo, utile a consolidare il sesto posto nella Western Conference (100-86).

Nulla da fare per Indiana che nonostante i 23 punti a testa di Victor Oladipo e Darren Collison, ha trovato la prima sconfitta dopo una serie di tre vittorie consecutive.

NEXT GAME - I Portland Trail Blazers proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva sempre tra le mura amiche del Moda Center, dove affronteranno i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki e Dennis Smith Jr. Mentre gli Indiana Pacers tenteranno subito di rialzarsi dallo scivolone in Oregon nella trasferta dello Staples Center, contro i Los Angeles Lakers.