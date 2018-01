NBA - Charlotte apre alla cessione di Kemba Walker

Fonte:Twitter

Gli Charlotte Hornets sono in odore di rebuild ed hanno messo sul mercato Kemba Walker. La franchigia di Micheal Jordan è reduce da un quinquennio nel quale ha attraversato molte più ombre che luci: due uscite al primo turno dei playoff (2013-2014 e 2015-2016), questo è quanto è riuscita a collezionare la squadra del North Carolina in questo lasso di tempo caratterizzato da tanta mediocrità.

L'attuale regular season non sta regalando gioie agli affezionati dei 'calabroni', in quanto gli Hornets navigano nei bassifondi della Eastern Conference con un record di 18 vittorie e 25 sconfitte. Un rendimento, chiaramente, più basso rispetto alle aspettative di inizio anno. Inoltre, dalle parti dello Spectrum Center non hanno di che gioire neanche dal punto di vista dello spazio salariale, in quanto è loro il nono payroll più alto dell'NBA, seppur all'interno dei 'quindici' oltre a Walker non abbiano partiolari stelle su cui attualmente contare. Per potersi muovere più liberamente, Charlotte avrebbe addirittura messo sul mercato l'intero, attuale starting five, in primis proprio Walker, prima opzione offensiva di coach Clifford.

La speranza del front-office - disfacendosi dei suoi giocatori migliori e più pagati come ad esempio Marvin Williams, Micheal Kidd-Ghilchrst e Dwight Howard oltre proprio a Walker - è quella di alleggerire il cap e quindi iniziare un nuovo percorso partendo quasi da zero, puntando con un progetto a medio termine a ritornare in alto, provando a fare la voce realmente grossa ad Est. Si punterebbe infatti sui giovani, quelli attualmente già a roster (Lamb, Monk, Kaminsky) e future scelte, ragazzi talentuosi ma già pronti all'NBA.

Su Walker, qualora ai rumors seguissero fatti concreti, si fionderebbero di certo tante squadre, poichè farebbe al caso di molte franchigie. Stiamo parlando, ricorderete bene, di un giocatore che ha anche partecipato all'All-Star Game. Lo stesso KW, all'età di 27 anni, potrebbe trovarsi fra le mani l'occasione della vita, magari in una squadra di vertice. Seguiranno senz'altro delle novità nei prossimi giorni.