NBA - Toronto è imperfetta ma gli Spurs si arrendono nel finale (86-83)

Toronto riprende la marcia all'inseguimento di Boston battendo nel Friday Night i San Antonio Spurs. I Big Three dei Raptors fanno registrare buoni numeri: Lowry è il top scorer con 24 punti mentrre DeRozan si ferma a 21 punti, aggiunge 7 rimbalzi e 6 assist, ma sbaglia due tiri liberi nel finale che potevano essere decisivi. Valanciunas infine è il più preciso con una doppia doppia da 15+11 rimbalzi e il 70% dal campo. Gli Spurs vengono trainati dalla coppia di lunghi: per Aldridge ci sono 17 punti e 14 rimbalzi, mentre Gasol sfiora la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi.

Gli Spurs confermano la loro attitudine alle buone partenze e, nonostante non entri in palla nei primissimi minuti, riesce con un parziale di 8-0 a portarsi avanti. Sei di questi otto sono di Pau Gasol, che punisce la pessima difesa dei lunghi avversari, prima Valanciunas e poi Poeltl. Il basso punteggio però permette ai padroni di casa di rientrare nel match e con un paio di canestri in fila chiudono il primo quarto sotto di un solo punto. Con le seconde linee in campo, come spesso sta accadendo agli Spurs negli ultimi periodi, sale il ritmo e questo premia un giocatore rapido e istintivo come Patty Mills. Ai suoi nove punti però risponde prontamente l'attacco di Toronto con tre tiri dall'arco. L'intensità cala notevolmente col passare dei minuti e con essa anche i canestri, a causa di un Aldridge incapace di fare la differenza. Buon ingresso di Delon Wright ma alla lunga si fa sentire anche il fresco All Star DeMar DeRozan, il quale batte la sirena del primo tempo con il "floater" che vale il 44-37 in favore dei suoi.

Toronto torna in campo con la stessa aggressività e continua il parziale che arriva fino al 15-0 grazie ad uno splendido Valanciunas. San Antonio non segna per quasi otto minuti consecutivi ma incredibilmente è sotto soltanto di 14 e può considerarsi ancora in partita. La reazione arriva prima da Kyle Anderson con una tripla e un lay-up, poi dal tanto atteso LaMarcus Aldridge che realizza otto punti consecutivi andando benissimo a rimbalzo offensivo e riducendo lo svantaggio fino a un punto. I Raptors ripartono dal 63-60 ma nell'ultimo periodo ci sono tanti errori da ambo i lati, con i padroni di casa che potrebbero chiuderla da un momento all'altro. Gli Spurs ci credono ma alla tripla di Forbes risponde prima Lowry e poi DeRozan, ristabilendo il +5. La squadra di Popovich ha un altro passaggio a vuoto in attacco e permette ad un DeRozan finalmente ispirato di prendere il controllo e chiudere la partita con un paio di canestri alla sua maniera. Il +9 a due minuti dalla fine è decisivo, anche se i tanti errori dei dinosauri permettono addirittura a SAS di avere il tiro del pareggio, ma Forbes non ha neanche il tempo di prenderselo e i Raptors possono festeggiare.