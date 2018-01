NBA, Minnesota regola Lowry e i Raptors. Portland ok contro i Mavs

Andrew Wiggins, 29 punti contro Toronto. Fonte: NBA.com

Non bastano 40 punti (14/25 dal campo) di Kyle Lowry ai Toronto Raptors di Dwane Casey per uscire indenni dalla trasferta di Minneapolis contro i Timberwolves di Tom Thibodeau: al Target Center vincono i padroni di casa, trascinati da Andrew Wiggins e Karl-Anthony Towns. Proteggono il loro campo anche i Portland Trail Blazers di Terry Stotts, che al Moda Center piegano la resistenza dei Dallas Mavericks di Rick Carlisle anche grazie a 31 punti e 9 assist di Damian Lillard.

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 115-109

Non c'è Jimmy Butler per la sfida ai Raptors, e coach Thibodeau rimpiazza l'ex giocatore dei Bulls con Nemanja Bjelica, in un quintetto pesante. Avvio favorevole ai canadesi, con Kyle Lowry che segna otto punti in poco più di tre minuti, ispiratissimo dall'arco ed esplosivo nell'attaccare il ferro. DeMar DeRozan segna i suoi classici canestri, Serge Ibaka si unisce al festival delle triple, e Minnesota è costretta a rincorrere. E' Andrew Wiggins a svegliare i suoi e tutto il Target Center con due grandi schiacciate sul malcapitato Jakob Poeltl, in una partita che va a elastico, e che vede i Timberwolves reggere l'urto grazie all'esperienza di Taj Gibson e al contributo di altri due lunghi come Bjelica e Dieng. Ma i Raptors, nonostante qualche sbandamento sul finire del primo quarto, fanno comunque corsa di testa: nel secondo periodo DeMar DeRozan attacca con maggiore aggressività, Kyle Lowry non smette di segnare e Delon Wright è un fattore in uscita dalla panchina, mentre è accantonato Jonas Valanciunas. Wiggins prova a ricucire lo strappo prima dell'intervallo lungo, ma il primo tempo si conclude sul punteggio di 54-62. Alla ripresa delle operazioni Minnesota cambia marca, approfitta di un diverso atteggiamento di Karl-Anthony Towns, a segno con un'altra gran schiacciata, si affida ancora a Wiggins e ritorna davanti. Toronto non ci sta, esibendo un Kyle Lowry in stato di grazia. Il playmaker di Casey segna da tutte le posizioni, coadiuvato da DeRozan, a bersaglio anche dall'arco. Sul finire del terzo quarto è la second unit di Thibodeau a risultare fondamentale per i padroni di casa: Georges-Hunt, Tyus Jones e Gorgui Dieng (tripla allo scadere) danno un impulso decisivo ai Timberwolves, mentre dall'altra parte rispondono ancora Wright e Fred VanVleet. Si giunge così agli ultimi minuti con la partita punto a punto: a Lowry e DeRozan replicano dall'arco Wiggins e Towns, poi è Georges-Hunt a mettere a sicuro il risultato dalla lunetta per Minnesota.

Minnesota Timberwolves (30-18). Punti: Wiggins 29, Towns 22, Gibson 14, Georges-Hunt 12. Rimbalzi: Towns 10. Assist: Teague 10.

Toronto Raptors (31-14). Punti: Lowry 40, DeRozan 20, Ibaka 13, Wright 13. Rimbalzi: Wright 6. Assist: Wright 6.

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 117-108

Quintetti confermati al Moda Center, dove i Trail Blazers di coach Stotts vogliono vincere per confermarsi tra le prime otto del ranking della Western Conference. Subito avvio sprint per Damian Lillard, che nel solo primo quarto mette a segno tre triple delle sue. Anche Evan Turner e Jusuf Nurkic contribuiscono al primo allungo di Portland, con i Mavs in difficoltà in attacco, tenuti a galla da Maxi Kleber. Aminu e Shabazz Napier si uniscono al festival del tiro da tre punti dei padroni di casa, avanti 33-20 alla prima pausa. Nel secondo quarto è Dirk Nowitzki a suonare la carica per i texani: il tedesco si carica la squadra sulle spalle, e insieme a J.J. Barea e Salah Mejri prova a imbastire una rimonta, che sbatte però su C.J. McCollum, leader incontrastato del secondo quintetto di Stotts. Qualche lampo di Smith e Matthews non basta a Dallas per ritornare davvero sotto, anche perchè dall'altra parte Turner e ancora McCollum chiudono il primo tempo sul punteggio di 62-45. Sotto anche di diciotto lunghezze, i Mavs si scuotono nel terzo periodo: al rientro dagli spogliatoi è ancora Nowitzki a indicare la strada, stavolta seguito dal rookie Dennis Smith e da un Wesley Matthews bollente dall'arco dei tre punti. Portland sbanda vistosamente, ma mantiene il vantaggio grazie ad Al-Farouq Aminu, fondamentale nelle piccole cose, poi torna nettamente in controllo della sfida grazie a un chirurgico Lillard, che apre il fuoco da tre punti. Anche Pat Connaughton ed Evan Turner segnano dall'arco, e l'ultima reazione di Dallas, firmata Barea, Mejri e Dennis Smith non può bastare per la rimonta, anche perchè il nativo di Oakland in maglia numero zero chiude alla grande una prestazione completa per i suoi Blazers.

Portland Trail Blazers (25-21). Punti: Lillard 31, McCollum 26, Turner 17, Aminu 13, Nurkic 10. Rimbalzi: Davis 10. Assist: Lillard 9.

Dallas Mavericks (15-31). Punti: Matthews 23, Nowitzki e Smith 21, Barea 12, Kleber 10. Rimbalzi: Barnes 10. Assist: Smith e Barea 6.