NBA - Irving non basta, i Magic espugnano Boston

I Boston Celtics attraversano un piccolo momento di difficoltà con la terza sconfitta consecutiva ottenuta per mano di Orlando, che al contrario si smuove dall'ultima posizione ad Est. Irving è stupefacente con 40 punti, 7rimbalzi e 5 assist, ma dietro di lui ci sono soltanto i 17 di Jaylen Brown. Per i Magic invece il migliore è senza dubbio ELfrid Payton, autore di 22 punti, ma anche Fournier compie una prova altrettanto positiva con 19 punti a referto.

Irving non ha problemi fisici e lo dimostra subito con 10 punti in pochissimi minuti in cui spazza via la difesa dei Magic. Buona prestazione anche di Jaylen Brown che oltre a dei lay-up (troppo) facili si fa notare anche nella propria metà campo con una buona difesa. Boston sembra in controllo ma il ritmo insolitamente alto favorisce gli avversari che con un 13-4 recuperano e riescono persino ad andare in vantaggio. Qualche disattenzione di troppo per i Celtics che comunque non la pagano, terminando il primo quarto sul +1. L'attacco di Orlando continua a stupire contro una delle migliori difese della NBA, che continua a giocare ad un ritmo alto che non gli appartiene. I canestri calano un po' col passare dei minuti ma Fournier concede ai suoi un inatteso +7. Si fa vedere anche Simmons ma in modo troppo discontinuo e dall'altra parte Irving continua ad essere fenomenale. Nel finale i padroni di casa riescono a rimontare e a portarsi alla lunga pausa sul +1.

Il terzo quarto è completamente dominato dagli ospiti, che lo iniziano con un parziale di 17-5. I protagonisti sono Fournier e Payton, entrambi capaci di attaccare la difesa avversaria senza problemi. La reazione di Boston non arriva, tolte due triple di Irving, perché i Magic proseguono a segnare in contropiede sfruttando le palle perse degli avversari. Il risultato a un periodo dal termine vede Orlando sul +19. Jayson Tayum è stato uno dei peggiori fino ad ora ma nel quarto quarto con sette punti importantissimi riesce a riportare lo svantaggio sotto i sette punti, nonostante un ottimo Mack. Boston oscilla intorno ai nove punti di svantaggio ma, complice un ottimo Birch a correggere gli errori dei compagni sotto canestro, non riescono mai a recuperare per intero. Tatum e Horford hanno l'occasione giusta per riaprirla a pochi minuti dal termine, ma il ferro non lo permette e i Magic conquistano una vittoria insperata.