NBA - Golden State ritrova il sorriso, sconfitti i Knicks (123-112)

Fonte: Twitter

GOLDEN STATE WARRIORS - NEW YORK KNICKS 123-112

Golden State ricorda a tutti di essere la squadra più forte della lega. Dopo aver lasciato le penne al Toyota Center di Houston, ritrovo il gusto dolce della vittoria tra le mura amiche dell'Oracle Arena, sconfiggendo dei Knicks volenterosi ma orfani del talento di Kristaps Porzingis, out a causa di un problema alla caviglia. Gran protagonista di serata è Steph Curry, 32 punti con 8/15 dall'arco dei 3 punti.

L’avvio è tutto per i newyorkesi, che sembrano in grado di colmare il vuoto lasciato dall'unicorno lettone. Fanno le sue veci Courtney Lee e Micheal Beasley, i quali trovani i canestri che consegnano il +10 alla franchigia della Grande Mela. Warriors sornioni, come l'atmosfera del palazzetto della baia. Come un diesel, Golden State trova ritmo nella parte conclusiva della seconda frazione. Sono le seconde linee ad accelerare, con Looney e Pachulia che per alcuni istanti si travestono da superstars. Meno due Warriors alla pausa lunga. Come da prassi, ecco che a decidere tutto è il terzo quarto, nel quale i campioni in carica danno il meglio di loro stessi. Esondano, deliziando i presenti al palazzo. Kevin Durant in versione assistman (14 assistenze ai compagni, career-high) ispira un indemionato Curry che ne realizza 17 nella sola terza frazione. I padroni di casa mettono così la freccia, raggiungendo il +14 a poco meno di 2' dalla fine del 3 quarto.

Gli ultimi 12' trascorre via senza grosse emozioni, con Golden State in totale controllo, grazie anche all'apporto di una second unit all'altezza della situazione. Beasley (21) e Lee (20) arrotondano i rispettivi bottini, ma possono poco dinnanzi alo strapotere degli uomini di coach Kerr, complesso di tutt'altra caratura rispetto al resto della concorrenza (40 assist di serata). Unico neo di serata, l'esplusione di Durant, estromesso dalla contesa per somma di falli tecnici nelle ultime battute della gara.

Golden State Warriors: Curry 32, Durant 14; rimbalzi: Curry 6; assist: Durant 14

New York Knicks: Beasley 21, Lee 20; rimbalzi: Kanter 9; assist: Jack 6