NBA - Lillard e McCollum stendono Minnesota, i Raptors passeggiano ad Atlanta

I Raptors tornano a vincere dopo la sconfitta con Minnesota e lo fanno ad Atlanta, in un match durato solo due quarti. Il top scorer infatti è VanVleet, che chiude con 19 punti e 7 rimbalzi, mentre Valanciunas è autore di una doppia doppia da 16+13 rimbalzi. Altra partita solida per Schroder che mette a referto 20 punti; bene anche il rookie Collins con 13+16 rimbalzi. Vincono anche i Trail Blazers in una bella partita contro Minnesota. Lillard e McCollum combinano per 59 punti, i T-Wolves (senza Butler) si affidano ai 24 di un buon Andrew Wiggins.

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 93-108

Toronto parte forte con un Valanciunas capace di realizzare 10 punti in pochi istanti. Il parziale è subito pesante per i padroni di casa, che nonostante i 4 punti di Collins e Belinelli nel finale di primo quarto, si trovano già sotto di dodici lunghezze. I Raptors suonano lo stesso spartito anche nel secondo periodo, quando calano leggermente i canestri, ma non la difesa dei canadesi. Dopo qualche minuto VanVleet prende il comando delle operazioni in fase d'attacco con 14 punti di cui tre triple, relegano gli avversari a distanza di sicurezza. Prima Schroder e poi Bazemore provano a rispondere ma gli ospiti sono attenti e chiudono il primo tempo sul 58-40. Atlanta torna a sperare nella rimonta dopo un mini parziale ma è soltanto un fuoco di paglia perché due triple di Anunoby respingono indietro gli avversari. Buona la partita di Collins sotto canestro ma DeRozan non si fa sorprendere e mantiene il +20 con un solo quarto da giocare. Nell'ultima frazione di gioco le seconde linee di Toronto arrivano persino a 30 punti di vantaggio, prima di subire un parziale che serve soltanto per alleggerire il risultato, non per riaprire la partita.

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 123-114

Minnesota non sembra risentire dell'assenza di Butler e si porta subito avanti grazie a Wiggins e Gibson. La risposta avversaria tarda ad arrivare ma McCollum riesce comunque a rimediare, chiudendo il primo quarto a -4. Ottima la prestazione di Crawford che con 14 punti nel secondo quarto tiene in piedi i suoi, ma i compagni non lo assistono più di tanto e Portland resta a contatto. Col ritorno in campo di Lillard poi cambia la musica: Damian segna in ogni modo e porta i suoi sul 54-54 a fine primo tempo. Dopo la pausa la squadra di Terry Stotts prende il sopravvento grazie anche al buon Aminu che segna due triple importantissime. Towns prova a mettersi in ritmo ma Lillard è decisamente superiore e lo dimostra portando i suoi sul +13. Nel quarto quarto è lecito attendersi una rimonta o quantomeno un tentativo da parte dei Timberwolves, cheperò non si avvicinano mai agli avversari. La "colpa" è di un McCollum in formato super che sostituisce Lillard e tiene a debita distanza Wiggins e compagni, i quali vedono interrompersi la propria striscia positiva.