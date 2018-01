NBA All-Star Game 2018, la composizione delle due squadre

Fonte: NBA.com,/Twitter

Dopo giornate caratterizzate da polemiche per esclusioni eccellenti (Paul George e Chris Paul i primi della lista), i due capitani del prossimo All-Star Game di Los Angeles hanno scelto quali saranno i rispettivi compagni di squadra nella gara delle stelle dello Staples Center, in programma il prossimo 18 febbraio. C'era attesa per le "chiamate" di LeBron James e Stephen Curry, leader delle due squadre come giocatori più votati dell'Est e dell'Ovest. Ventiquattro i partecipanti, equamente distribuiti tra le due Conference, ma che giocheranno contro in maniera incrociata, senza la tradizionale divisione tra squadra dell'Est e squadra dell'Ovest. Andiamo a vedere come sono state selezionate le due formazioni delle stelle.

Team LeBron

Non è dato sapere chi abbia scelto per primo LeBron, ma ciò che è certo è con LBJ ci saranno Kevin Durant e Kyrie Irving. Trio affascinante, perchè KD è stato l'avversario principale di James nelle sfide dell'ultimo anno e mezzo tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, mentre Irving ha lasciato l'Ohio l'estate scorsa, per approdare ai Boston Celtics, proprio per costruirsi una sua carriera, lontano dal Re. In quintetto - come già definito dai risultati del voto - ci saranno i due lunghi dei New Orleans Pelicans, Anthony Davis e DeMarcus Cousins, che stanno mettendo insieme numeri straordinari. Tra le riserve, ecco LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Kristaps Porzingis (New York Knicks), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Bradley Beal e John Wall (Washington Wizards), Russell Wesbrook (Oklahoma City Thunder) e Victor Oladipo (Indiana Pacers). Questo dunque il roster completo della squadra di LeBron James.

Quintetto: DeMarcus Cousins, Anthony Davis, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving.

Riserve: LaMarcus Aldridge, Kristaps Porzingis, John Wall, Kevin Love, Bradley Beal, Russell Westbrook, Victor Oladipo.

Team Curry

Con Stephen Curry ci sarà invece Giannis Antetokoumpo (il greco dei Milwaukee Bucks): Curry aveva preannunciato di volerlo selezionare per evitare di subire schiacciate su schiacciate come accaduto allo scorso All-Star Game. Quintetto completato da DeMar DeRozan dei Toronto Raptors, da James Harden degli Houston Rockets e dall'esordiente Joel Embiid dei Philadelphia 76ers. Tra le riserve, Curry ha scelto i suoi due compagni di squadra ai Golden State Warriors, Klay Thompson e Draymond Green, oltre a Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Al Horford (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves). Questa dunque la composizione della squadra di Curry.

Quintetto: Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, James Harden, Stephen Curry.

Riserve: Klay Thompson, Draymond Green, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Kyle Lowry, Al Horford, Damian Lillard.