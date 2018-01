NBA - Miami supera Charlotte; Washington facile in casa degli Hawks

Fonte: Twitter Miami Heat

MIAMI HEAT - CHARLOTTE HORNETS 95-91

Gli Heat rialzano la testa dopo due brutte sconfitte e si rimettono in cammino, quello che conduce alla post season. Ma Miami, in ogni caso, vive ancora di paurosi alti e bassi. Primo quarto equilibrato, dove gli Hornets, senza fare cose straordinarie, resta a contatto, mentre nel secondo quarto i padroni di casa allungano. La franchigia di South Beach sfonda anche il muro della doppia cifra di vantaggio, sembra essere quindi in pieno controllo della situazione, ma dopo l'intervallo ecco che gli uomini di coach Spolestra terminano di giocare. Charlotte in pronta risposta piazza un mega break di 27-4 nei primi 8' del terzo quarto, ed opera il sorpasso con un Walker (30) in formato All-Star. Miami finisce sul -15, in confusione, ma riesce a raschiare le ultime forze in fondo al barile delle roprie energie nella seconda metà dell'ultimo quarto. Richardson e Olynyk trovano canestri importantissimi, quelli che riportano sotto gli Heat. La rimontona culmina con il canestro di Ellington che chiude i giochi consegnando ai suoi il +4 a pochi secondi dal termine del match.

Miami Heat: Richardson 19, Ellington 17; rimbalzi: Adebayo 12; assist: Olynyk 6.

Charlotte Hornets: Walker 30, Howard 20; rimbalzi: Howard 16; assist: Walker 5.

ATLANTA HAWKS - WASHINGTON WIZARDS 104-129

Gli Wizards non si fanno spaventare dall'assenza di Wall e vincono senza problemi alla Philips Arena, realizzando ben 129 punti. La point guard capitolina resta ai box a causa di un ginocchio dolorante, in quintetto al suo posto spazio per Satoransky, che realizza 11 punti in 21' d'impiego. Atlanta - una delle peggiori squadre della lega - va subito in difficoltà, non trovando risposte adeguate agli attacchi di Washington. Poi, l'attacco è bloccato. Gli Hawks realizzano solo 18 punti nel primo quarto, ed alla prima pausa si trovano sotto già di 9 punti. Beal e compagni sfiorano il 57% dal campo, stessa percentuale anche dall'arco dei tre punti, ed anche il confronto tra le second unit - quella di Washington spinta da Scott e Oubre jr - è impari, perchè il vantaggio lievita ed a fine primo tempo gli ospiti volano sul +16. Atlanta non reagisce, non trova mai la scintilla per cercare di risalire la china. Il resto del match passa con Washington che controlla il vantaggio, quello che regala la terza vittoria nelle ultime 7 gare e la tiene viva per la lotta con Miami al 4° posto a Est, lontano, ora, solo 1 partita. Belinelli chiude con soli 7 punti a referto, tirando 3/10 dal campo.

Atlanta Hawks: Prince, Dedmon, Dorsey 14; rimbalzi: Muscala 6; assist: Schroder 7.

Washington Wizards: Morris 23, Scott 19; rimbalzi: Gortat 6; assist: Frazier 14.