NBA - Il "dio greco" Giannis guida il carro contro i Bulls. A Houston i Rockets battono i Suns

Fonte: nba.com

Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls 110-96

Milwaukee che domina a Chicago, vincendo così fuori dalle mura amiche portando a 26 il conto delle “W” stagionali. A tenere le redini del match sono Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, i più sprizzanti tra i loro. Bucks che nella prima parte di partita concedono poco o nulla agli avversari, chiudendo all’intervallo sul più diciannove (61-42). Nel terzo quarto i Bulls provano a farsi vivi, suonando alla porta del “dio greco” Giannis, ma i soli ad alzare il ritmo sono il rookie Lauri Markkanen (17 pts, 10 reb) e il sophomore Denzel Valentine (18 pts, 8/12 66.7%); davvero troppo poco per sperare in una rimonta che, infatti, non si concretizza.

Bucks: Punti; Giannis 27, Middlleton 20 – Rimbalzi; Giannis 9, Bladsoe 8, Middleton 7 – Assist; Giannis 8, Bladsoe 6, Middleton 5

Bulls: Punti; Valentine 18, Markkanen 17, Grant 15 – Rimbalzi; Markkanen 10, Lavine/Valentine/Mirotic 5 – Assist; Lavine/Grant 5

Phoenix Suns vs Houston Rockets 102-113

Houston Rockets che dominano i Suns, nonostante un primo quarto parzialmente equilibrato. La squadra di Mike D’Antoni vince i primi tre quarti, senza troppi problemi, concedendo solo l’ultimo agli avversari. Nel primo quarto Trevor Ariza è costretto a lasciare il campo dopo una brutta caduta che gli ha costretto a poggiare male la gamba sinistra sul parquet. Nonostante ciò, i compagni non si scoraggiano e dettano i ritmi della partita, con il solito James Harden, poeta in movimento con quel pallone a spicchi tra le mani; tripla doppia sfiorata: 28 punti, 10 rimbalzi, 8 assist. Va sottolineata però la pessima percentuale al tiro, nonostante i numeri: 38%, con un misero 27% da tre (3 su 11). L’altro cardine della franchigia Chris Paul, abbandona il campo prima del finale di gara, anche se a prima vista in buone condizioni, evidentemente la scelta è precauzionale. Per i Suns bene Devin Booker, che tenta di tenere i suoi a galla con tutte le forze, mettendo a referto 31 punti e 10 assist. Oltre a Devin però poca cosa fanno gli altri, TJ Warren è l’unico a spingere arrivando a 24 punti.

Suns: Punti; Booker 31, Warren 24 – Rimbalzi; Chandler 15, Warren 5 – Assist; Booker 10

Rockets: Punti; Harden 28, Paul 17 – Rimbalzi; Capela 11, Harden 10, Gordon 5 – Assist; Harden 8, Paul 5