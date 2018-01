NBA - I New York Knicks sono sulle tracce di Rondae Hollis-Jefferson

Fonte: Twitter Brooklyn Nets

I New York Knicks hanno bisogno di talento per rinforzare la propria squadra, questo è sotto gli occhi di tutti. Hanno bisogno di una seconda opzione offensiva da affiancare a Kristaps Porzingis per poter puntare seriamente alla post season. Tim Hardaway jr sta migliorando tanto, ma sfortunatamente non riesce a mantenersi in salute incappando spesso in infortuni il più delle volte anche parecchio fastidiosi da smaltire.

L'8 febbraio, giorno della Trade Deadline, è sempre più vicino ed il front-office della franchigia della Grande Mela è al lavoro per cercare di imbastire qualche trade che possa rinforzare una squadra che al momento è stabile nel limbo della Eastern Conference. Fonti NBA affermano che proprio i Knicks siano sulle tracce della power forward dei Brooklyn Nets Rondae Hollis-Jefferson, ma ciò che è stato chiesto in cambio, ovvero una prima scelta futura, è stato giudicato eccessivo da NY. Si tratta, al momento, ma la fum ata bianca non è di certo dietro l'angolo.

Courtney Lee e Kyle O'Queen sono sul mercato, loro sì che potrebbero trasferirsi di qualche chilometro e prendere residenza a Brooklyn, ma la dirigenza dei Nets pare non essere interessata ai due profili spopra citati. Hollis-Jefferson ha fatto vedere fino a questo momento della regular season buone cose, approfittando delle assenze di Jeremy Lin e D'Angelo Russell, ha recitato spesse volte il ruolo di primo violino offensivo dei Nets, e ad oggi viaggia a 14.3 punti ad allacciata di scarpe, il tutto condito da 6.5 rimbalzi e 2.3 assist a gara.

Diciamo che è ancora lontano dall'essere considerato una severa minaccia, una stella NBA, ma la sua difesa, ed il buon skillset offensivo di cui dispone ne farebbero un buon Knickerbocker. Se dovesse giungere a Brooklyn, sarà interessante vedere come andrà ad incastrarsi con Hardaway jr ma soprattutto con Porzingis, dato che il lettono ed Hollis-Jefferson amano giocare perlopiù da 'quattro'.