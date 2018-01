NBA - Vittorie interne per Pacers e Bucks contro Hornets e 76ers fonte: nba.com

Indiana Pacers vs Charlotte Hornets 105-96

Ottima vittoria per gli Indiana Pacers, settima forza ad est, ancora in piena corsa playoff con buon margine rispetto alle concorrenti per le ultime posizioni della eastern conference. Vittoria arrivata contro gli Charlotte Hornets, squadra di bassa classifica della medesima conference, che tuttavia in questa stagione si è spesso dimostrata ben più rognosa di quel che la sua posizione potrebbe suggerire. Inizio decisamente equilibrato tra due squadre che fanno fatica a costruire parziali degni di nota nei confronti dell’avversario. Buon primo quarto di Howard che in post basso procura più di una difficoltà a Sabonis e Turner in difesa, dall’altro lato Indiana si affida a Young per rimanere in partita. All’ottimo movimento di palla dei Pacers, chiuso dalla tripla di Turner, risponde Batum, per un primo quarto che termina in parità a quota 23 punti. Seconda frazione sulla medesima falsa riga di quella precedente: Williams e Lamb chiamano, Turner e Stephenson rispondono per due squadre che continuano imperterrite a cercare un parziale che stenta ad arrivare. A metà del quarto Indiana prova a guadagnare un vantaggio andando sopra di quattro punti, ma Charlotte non molla e risponde con Walker e Howard che combinano per 5 punti consecutivi. Secondo quarto che termina con i Pacers avanti di una sola lunghezza in una partita ancora lontana da aver un padrone definitivo.

Oladipo guida la propria squadra nel terzo quarto, tentando di agguantare l’inerzia della gara, al quale si aggiunge Turner che dalla lunga distanza è una sentenza, ma Batum mantiene in partita gli Hornets, che rispondono colpo su colpo alle efficaci iniziative Pacers. Piccolo parziale guidato dallo stesso Turner in favore dei Pacers che chiudono il quarto in vantaggio di tre punti. Ultimo quarto che quindi si rivela decisivo, con un inizio degli Hornets incoraggiante. Tuttavia, Oladipo e Sabonis iniziano a sfruttare efficacemente il pick&roll concludendo sia con dei jumper che nel pitturato. Anche la difesa Pacers sale di colpi, rendendo complicata ogni conclusione per gli Hornets e generando palle perse, convertite in contropiedi per canestri facili. Sabonis continua ad essere un fattore offensivo in questo quarto, a lui si aggiungono Turner e Stephenson per un parziale finale che si rivela oltremodo decisivo per le sorti della partita che viene vinta dai Pacers.

Pacers: Oladipo 25, Turner 22, Young 16, Collison 13, Sabonis 11, Stephenson 10

Hornets: Walker 23, Howard e Batum 22, Lamb 8, Kidd-Gilchrist 6, O’Bryant 5

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers 107-95

Scontro tra la quinta forza ad est, I Milwaukee Bucks, e l’ottava della medesima conference, i Philadelphia 76ers, privi della loro stella e centro titolare Joel Embiid. Ottimo inizio di partita della squadra ospite che trascinata da Saric trova subito il vantaggio, ma Antetokounmpo risponde mantenendo in partita Miwaukee. I 76ers con Simmons in regia giocano bene in transizione e Saric continua a fare la voce grossa in post basso. Ottimo impatto anche per Anderson e Holmes che donano energia e fisicità all’attacco di Philly nel pitturato, giocando in ottima sinergia con i vari Simmons e McConnell. Fine del primo quarto che vede Milwaukee reagire e riportarsi sotto con il punteggio dopo aver anche sfiorato la doppia cifra di svantaggio. Seconda frazione in cui Antetokounmpo comincia a salire di colpi, colpendo la difesa Sixers sia dal post basso, che dalla media distanza oppure come assistman per i compagni in transizione. Henson e Terry danno continuità al lavoro di Giannis, ma Philadelphia non demorde e con Anderson e Saric rimane a contatto, nonostante le continue prodezze del Greek Freak.

fonte: Twitter Bucks

Inizio deciso di secondo tempo per i padroni di casa che con Snell e Middleton trovano subito il parziale del + 5, al quale i Sixers rispondono con Simmons e Johnson. Middleton continua a martellare e Antetokounmpo continua ad essere immarcabile in transizione, contro una difesa che ha la colpa di lasciargli troppo spazio per la corsa in campo aperto. Simmons e Saric provano a tenere in partita gli ospiti, ma l’attacco Bucks sale definitivamente di colpi e con Snell e Middleton trova il +8, accendendo il pubblico amico. Le due squadre si affacciano all’ultimo e decisivo quarto con i Bucks detentori di un buon vantaggio, che i Sixers provano ad assottigliare con Covington, non riuscendoci grazie a Brown e Dellavedova che con 6 punti consecutivi allungano ulteriormente. Simmons prova a rispondere con 7 punti consecutivi, ma Antetokounmpo replica con la tripla del +15. Ottima gestione degli ultimi minuti da parte di Miwaukee che chiude definitivamente la partita sul 107-95.

Bucks: Antetokounmpo 31, Middleton 19, Henson 13, Snell 11, Dellavedova e Brown 10

76ers: Saric 19, Simmons 16, Covington e Holmes 13, Anderson 10, Luwawu-Cabarot 6