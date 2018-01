NBA, New York facile sui Nets. Toronto doma i Timberwolves

Fonte: NBA.com

Grazie a ventotto punti, con sei triple, di Kristaps Porzingis, i New York Knicks di Jeff Hornacek si impongono al Madison Square Garden nel derby contro i Brooklyn Nets: quarta vittoria in altrettanti confronti stagionali per i Knickerbockers contro i cugini. In Canada, successo importante dei Toronto Raptors di Dwane Casey, che la spuntano nel finale sui Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau.

New York Knicks - Brooklyn Nets 111-95

C'è il rookie Jarrett Allen, e non Tyler Zeller, in quintetto per Kenny Atkinson al Madison Square Garden. Avvio lanciato dei Knicks, che trovano subito tre triple importanti, due con Kristaps Porzingis e una con Tim Hardaway, per fare corsa di testa. Enes Kanter e Courtney Lee aggiungono punti, con gli ospiti costretti a recuperare immediatamente una doppia cifra di svantaggio. Il solo Quincy Acy lotta nel primo quintetto dei Nets, mentre sembra superiore il contributo dei vari Joe Harris e Jahlil Okafor in uscita dalla panchina. Comunque troppo poco, perchè le riserve di Hornacek non sbagliano un colpo: bene Frank Ntilikina, a segno anche dall'arco, insieme al solito Michael Beasley e a Trey Burke, da poco entrato a far parte definitivamente del roster dei Knicks. Nel secondo quarto Spencer Dinwiddie prova a svegliare i suoi, ma l'encefalogramma di Brooklyn è piatto: ne approfitta Kristaps Porzingis, con altre due triple che fanno volare via i padroni di casa. Jack chiude il primo tempo con una jumper dalla media distanza, per il 61-41 dell'intervallo lungo. A partita già orientata, i Knicks si distraggono nel terzo quarto, concedendo punti ai vari Acy, Dinwiddie, Carroll e Crabbe, con Jarrett Allen che diventa un fattore al ferro. Ma bastano un paio di contropiede ai padroni di casa, guidati da un sorprendente Enes Kanter, per rimettere le cose a posto. Porzingis continua a trivellare il canestro avversario dall'arco, Hardaway, Lee e McDermott aggiungono punti, e nel quarto quarto New York deve solo gestire la voglia di rivalsa del secondo quintetto dei Nets. Nik Stauskas prova a svegliare i suoi, ma è troppo tardi, perchè ancora Porzingis, poi Ntilikina chiudono la sfida con una netta vittoria dei padroni di casa.

New York Knicks (23-28). Punti: Porzingis 28, Kanter 20, Hardaway 15, Lee e Beasley 12. Rimbalzi: Kanter 20. Assist: Kanter e Ntilikina 5.

Brooklyn Nets (18-33). Punti: Carroll 13, Allen, Crabbe e Stauskas 12, Dinwiddie 11. Rimbalzi: Okafor 13. Assist: Dinwiddie 7.

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 109-104

Quintetti confermati all'Air Canada Centre di Toronto, dove i Timberwolves di coach Thibodeau vogliono riscattare la sconfitta della sera precedente contro gli Atlanta Hawks. Gli ospiti partono infatti con buone percentuali, trascinati dal solito Jimmy Butler e da un paio di magie di Karl-Anthony Towns. Coinvolto anche Taj Gibson, come sempre accade nei primi quarti di Minnesota. Toronto è in difficoltà, si affida a Serge Ibaka, poi trova un jolly con Jakob Poeltl prima della pausa (19-27). Il secondo quintetto di Casey aggiunge energia: Fred VanVleet e Norman Powell trascinano Poelt e Siakam, ma dall'altra parte non si fanno attendere le repliche dei vari Gorgui Dieng, Jamal Crawford, Tyus Jones e Nemanja Bjelica. Serge Ibaka e Jonas Valanciunas continuano poi ad essere un fattore per i Raptors, costretti ancora a inseguire contro Butler e compagni. Teague e Towns sono invece meno coinvolti in attacco, ma Minnesota chiude comunque il primo tempo sul 51-57. Alla ripresa delle operazioni i canadesi continuano nel loro tentativo di rimonta, trascinati da Kyle Lowry e DeMar DeRozan, con quest'ultimi che inizia a segnare i suoi classici canestri dalla media. Una sua tripla e un gioco da tre punti del compagno Lowry valgono finalmente il pareggio a quota 67, nonostante i Timberwolves continuino a segnare, sia con Andrew Wiggins che con Jimmy Butler. A cavallo tra terzo e quarto quarto, ecco l'accelerazione decisiva dei canadesi, che approfittano di una gran serata di Jakob Poeltl, stringono le maglie difensive, trovano punti da Powell, VanVleet e Siakam e arrivano ad accumulare quasi dieci lunghezze di vantaggio. Quando la gara sembra finita, ecco rientrare Minnesota fino al -2, con Gibson, Towns e Wiggins protagonisti, ma un canestro di DeRozan chiude i conti e regala una vittoria sofferta a Casey.

Toronto Raptors (34-15). Punti: DeRozan 23, Valanciunas 18, Ibaka e Lowry 15, Poeltl 12, VanVleet 10. Rimbalzi: Valanciunas 11. Assist: Lowry 9.

Minnesota Timberwolves (32-22). Punti: Butler 25, Wiggins 15, Teague e Dieng 14, Gibson 12, Towns 11. Rimbalzi: Towns 10. Assist: Butler 6.