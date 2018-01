NBA - I Milwaukee Bucks sono a caccia di un pivot. DeAndre Jordan ed Hassan Whiteside le idee

Fonte: Twitter Los Angeles Clippers

I Bucks sono stati la prima squadra ad attingere dal mercato a regular season iniziata, contrattualizzando uno scontento Eric Bledsoe, portandoselo nel Wisconsin, 'regalandogli' con un biglietto aereo di sola andata dall'Arizona, da Phoenix più precisamente. Il front-office dei 'cervi' del Milwaukee però potrebbero compiere altre mosse da qui all'8 febbraio, giorno nel quale è prevista la Trade Deadline, appuntamento classico del calendario NBA. Bucks a caccia di un centro, un cinque grosso, fisico, insomma un rim protector in grado di portare alla causa bianco-verde tanti punti nel pitturato, e rimbalzi a gogò. Secondo Steve Kyler, noto insider NBA, i profili seguiti al momento sono quelli di DeAndre Jordan e di Hassan Whiteside.

Questo, quanto dichiarato proprio da Kyler: "In questo momento i Milwaukee Bucks stanno cercando di concludere un'operazione di mercato perchè sono alla ricerca di un centro. Grosso, fisico, verticale, sono forti su Jordan e Whiteside. I prossimi saranno giorni decisivi". Un probabile arrivo del tanto ricercato 'cinque' potrebbe prevedere la partenza di Jabari Parker, usato come contropartita per concludere eventuali trade. Secondo il noto insider, Milwaukee è disposta a mettere sul mercato Parker, ma non si priverà di nessun altra stella, così da poter formare un nucleo composto da Eric Bledsoe, Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton - oltre al 'Mister X' che potrebbe presto varcare le porte del Bradley Center - e provare ad aprire un ciclo vincente.

Middleton è diventato un marcatore affidabile, in assenza di Parker sta viaggiando a 20 punti di media realizzati ad allacciata di scarpe e, grazie alle sue abilità da tiratore dietro la linea dei 3 punti, ha fatto si che i Bucks iniziassero ad essere quantomeno dignitosi per percentuali al tiro da oltre l'arco dei 7 metri e 25. Miami al momento è quarta ad Est, i Clippers invece sono ai margini della zona playoff ad Ovest; dunque, proprio questi ultimi - in piena fase di rebuilding - potrebbero essere maggiormente disposti a provarsi di Jordan e compiere qualche mossa entro l'8 febbraio.