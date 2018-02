NBA, Nikola Mirotic dai Bulls ai Pelicans

Nikola Mirotic. Fonte: Twitter

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, Nikola Mirotic cambia squadra. Il lungo spagnolo di origini montenegrine, 26 anni, passa infatti dai Chicago Bulls ai New Orleans Pelicans, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, nell'ambito di una trade che prevede il trasferimento alla franchigia della Windy City del centro turco Omer Asik (già stato ai Bulls nell'era Thibodeau), dei veterani Tony Allen e Jameer Nelson e di una prima scelta (protetta) al Draft del 2018. Insieme a Mirotic, vanno invece ai Pelicans anche una seconda scelta al prossima lottery e i diritti di scambio di seconde scelte al Draft del 2021. New Orleans interviene così, a una settimana dalla trade deadline, a colmare il vuoto causato dall'infortunio di DeMarcus Cousins, out dai sei ai dieci mesi per la rottura del tendine d'Achille, subita una settimana fa nella partita casalinga vinta contro gli Houston Rockets. Sarà dunque lo spagnolo il rimpiazzo di Boogie per il resto di questa annata NBA, al fianco dell'All-Star Anthony Davis.

Chicago saluta invece Mirotic dopo una stagione travagliata, iniziata con la scazzottata in allenamento con il compagno di squadra Bobby Portis, proseguita poi su buoni livelli realizzativi in uscita dalla panchina e conclusasi ora dopo l'ottima resa in quintetto del rookie finlandese Lauri Markkanen. Diversi gli obiettivi a breve termine delle due franchigie: se i Pelicans lotteranno fino in fondo per raggiungere uno degli ultimi posti playoffs nella Western Conference, i Bulls continueranno invece nella loro opera di rebuilding, di lavoro con i giocatori giovani e di ampliamento dello spazio salariale. Con l'addio di Mirotic il frontoffice composto da Gar Forman e John Paxson "si libera" di un contratto annuale da 12.5 milioni di dollari, in scadenza 2019, quando sarà unrestricted free agent. Saranno invece tagliati Nelson e Allen, mentre è ancora difficile stabilire quale sarà la sorte di Omer Asik, centro turco in scadenza solo nel 2020, con un ingaggio annuale di poco superiore agli undici milioni di dollari. Nella giornata di oggi si erano sparse voci anche riguardo a un possibile approdo di Greg Monroe in Louisiana, dopo il buyout raggiunto dall'ex lungo di Detroit e Milwaukee con i Phoenix Suns. Monroe, attualmente free agent, potrà comunque accordarsi con una squadra NBA anche dopo la scadenza della trade deadline, ovverosia oltre l'8 febbraio.