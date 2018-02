NBA - Inarrestabile Mitchell, Utah passeggia a Phoenix; i Bucks al fotofinish superano New York

Fonte: Twitter Utah Jazz

PHOENIX SUNS - UTAH JAZZ 97-129

Un uomo in missione, Donovan Mitchell disegna un'altra serata straordinaria ed in casa dei Suns si esibisce in uno show dei suoi, refertando 40 punti e guidando al successo i suoi Jazz in Arizona. Utah vince la quarta partita consecutiva e non abbandona i sogni playoff. E' proprio Mitchell con la tripla del 24-8 a far capire a tutti che la gara non ha storia. Booker non vive la sua miglior serata (18 punti, ma con 7/24 al tiro), Ulis e Bender provano a tenere a galla i Suns ma la forza bruta di Mitchell, coadiuvato da Rubio ed Ingles, consentono ai viaggianti di scappare via. Utah tocca così ben presto il +20 (53-33), divario che si espande a macchia d'olio ed il tabellone - all'inizio del terzo quarto - recita 84-48 per i Jazz. L'unico che tra le fila dei Suns prova a far vedere qualcosa di interessante è il rookie Jackson (partito in quintetto, venti punti per lui e 4 rimbalzi) ma è troppo poco per evitare la figuraccia in quanto Utah inserisce il pilota automatico ed in carrozza va a prendersi la W.

Phoenix Suns: Jackson 20 punti, Booker 18, Bender 16; Rimbalzi: Bender 9; Assist: Booker 6

Utah Jazz: Mitchell 40 punti, Ingles 16, Rubio 14; Rimbalzi: Favors 10; Assist: Rubio 9



MILWAUKEE BUCKS - NEW YORK KNICKS 92-90

Debutto stagionale per Jabari Parker con la maglia dei Bucks, dopo il terribile infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dell'8 febbraio dello scorso anno. 12 punti col 4/7 dal campo in 15 minuti per lui, unica riserva di Prunty a chiudere in doppia cifra. I cervi ritrovano quindi un'importante arma offensiva in previsione del rush finale della regular season. Come sempre, però, ad apporre la ceralacca al successo di Milwaukee è il Dio greco, Giannis Antetokounmpo, autore di una prova da 29 punti compreso il lay up che a 2'' dal termine della gara spezza la parità a quota 90 e di fatto consegna la vittoria ai suoi. I Bucks così approfittano del black out dei Knicks, i quali non segnano negli ultimi 2' e mandano all'aria una buona prova di squadra. Inutili quindi i 34 combinati (17 a testa) di Porzingis e Kanter.

Milwaukee Bucks: Antetokounmpo 29, Parker 12; rimbalzi: Antetokounmpo 11; assist: Middleton 9

New York Knicks: Porzingis 17, Kanter 17 (8/13, 1/2 tl); rimbalzi: Kanter 18; assist: Jack 7