NBA - I Jazz sorprendono gli Spurs e vincono in Texas; tornano alla vittoria i Mavericks, battuti i Kings

Fonte Immagine: twitter.com/rickyrubio9

SAN ANTONIO SPURS - UTAH JAZZ 111-120

Grandissimo periodo di forma per gli Utah Jazz, che nonostante l'assenza del rookie Donovan Mitchell sono riusciti a conquistare la quinta vittoria consecutiva guidati da una notte magica di Ricky Rubio. Il playmaker spagnolo infatti ha chiuso la partita contro i San Antonio Spurs mettendo a referto 34 punti, 9 assist e 3 rimbalzi, riuscendo ad essere incisivo sia dal punto di vista realizzativo che nel far girare la squadra. Infatti grazie anche all'ottima regia di Rubio, i Jazz hanno tirato con 56.5% dal campo (39-69) e con il 52.2% da dietro la linea dei tre punti (12-23), con la squadra che è riuscita a smistare la bellezza di 26 assist. Ottima prova individuale anche per il secondo rookie dei Jazz, Royce O'Neal che ha chiuso con un career-high di 18 punti, conditi da 3 palle rubate, 5 rimbalzi ed altrettanti assist.

Ai San Antonio Spurs non basta l'ottimo LaMarcus Aldridge. Infatti il lungo scuola Texas Longhorns, nella sua ultima gara casalinga prima del filotto di partite in trasferta, il cosiddetto "Rodeo Trip", è riuscito a mettere su una prestazione da 31 punti, 5 rimbalzi, 3 assist, 3 palle rubate e due stoppate. Questa è la decima gara stagionale in cui Aldrdge supera quota trenta punti, nelle due stagioni precedenti con gli Spurs, l'ala grande era andato oltre i trenta punti, solo cinque volte. AAncora una volta LA si conferma uno dei migliori dei suoi anche quando la squadra non gira alla perfezione.

NEXT GAME - Adesso ai Jazz aspetta la difficile trasferta in Louisiana contro i New Orleans Pelicans. Allo Smoothie King Center, la squadra allenata da Quin Snyder proverà a conquistare la sesta vittoria consecutiva. Dopo due sconfitte consecutive, i San Antonio Spurs invece voleranno in Arizona dove affronteranno i Phoenix Suns. Alla Talking Stick Resort Arena i ragazzi di coach Gregg Popovich tenteranno di tornare al successo.

SACRAMENTO KINGS - DALLAS MAVERICKS 99-106

I Dallas Mavericks vincono la sfida nei bassifondi della Western Conference contro i Sacramento Kings grazie ad un grande parziale decisivo nel quarto periodo, dove i Mavericks hanno prevalso per 25-14: protagonista di questo parziale è stato Yogi Ferrell, che con le sue triple ha aperto ai texani la via della vittoria, che finalmente scaccia via la serie di cinque sconfitte consecutive.

Tutto sommato per i Dallas Mavericks è stata un ottima vittoria di squadra, con ben sei giocatori andati in doppia cifra, tra cui il top scorer dell'incontro con 18 punti, Harrison Barnes. All'ex ala dei Golden State Warriors si sono aggiunti i 15 punti di Dirk Nowitzki, i 17 punti di Dwight Powell, i 12 punti del rookie Dennis Smith Jr e gli undici punti a testa di Wesley Matthews e Yogi Ferrell.

Dirk Nowitzki nella notte ha giocato ben 26 minuti, ne bastavano altri cinque per raggiungere quota 50000 minuti su un parquet NBA, aggiungendosi ad una lista speciale in cui sono presenti solo altri cinque giocatori nella storia dell'NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd e Elvin Hayes.

Ai Sacramento Kings non bastano i 15 punti con 4 assist del rookie De'Aaron Fox ed i 15 punti con due assist ed altrettante palle rubate di Garrett Temple. Partita mal gestita per Sacramentoi che ha sciupato un vantaggio di dieci lunghezze a fine terzo quarto, trovandosi completamente nel pallone durante il quarto periodo e cedendo la vittoria ai Mavs.

NEXT GAME - I Sacramento Kings nella prossima gara saranno impegnati contro i Chicago Bulls tra le mura amiche del Golden 1 Center, in una partita che sembrerebbe alla portata della formazione di David Joerger. Mentre i Dallas Mavericks proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva, nella sfida dello Staples Center, contro i Los Angeles Clippers.