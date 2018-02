NBA - Boston rimonta i Blazers, Milwaukee in scioltezza sui Nets

Twitter Boston Celtics

Nel giorno del Superbowl i Celtics riescono nella vittoria contro Portland. Fondamentale Al Horford con 22 punti (+10 rimbalzi) tra cui il game-winner allo scadere; bene anche Tatum che chiude con 17 punti. Il backcourt dei Blazers mette a referto 43 punti, mentre Harkless segue a 19 (5/5 da tre punti). Vincono e convincono anche i Bucks, i quali superano con facilità Brooklyn. Bledsoe è il top scorer con 28 punti, ma giocano bene anche Antetokounmpo e Middleton, entrambi con 16 punti. Per i Nets ci sono soltanto i 15 di DeMarre Carroll, in un match da dimenticare.

Boston Celtics - Portland Trail Blazers 97-96

Portland parte subito bene con un Nurkic da favola: 10 punti che consegnano agli ospiti il primo parziale. Tatum prova a reagire con 8 punti personali, ma i suoi sono sotto di sette lunghezze al termine del primo quarto. La musica sembra cambiare con due triple di Nader e un'ottima prestazione di Horford, ma è solo un fuoco di paglia. Infatti pochi minuti dopo entra in ritmo Harkless che punisce la difesa un po' disattenta dei Celtics con tre triple. A fine primo tempo, il risultato dice 54-38 per i Blazers. Boston ritrova un po' di fiducia col tiro dalla media e si avvicina sotto la doppia cifra di svantaggio. A concludere la rimonta ci pensano Horford e Rozier, con il secondo finalmente incisivo in fase d'attacco. Lillard riesce comunque a farsi valere e a far restare i suoi avanti, con un +4 a un quarto dalla fine. Nell'ultima frazione di gioco i Celitcs se la cavano in difesa, ma non riescono a prendere il vantaggio a causa di un buon McCollum. A tre minuti dalla fine, però, basta una tripla a testa per Tatum e Ojeleye a pareggiare il conto. Continua la serata dei tiri da tre punti con Lillard e McCollum che rispondono presenti, ma i Blazers sono sotto di due punti a un solo minuto dal termine. Il finale è pazzesco: prima Lillard con una giocata da tre punti mette i suoi avanti, poi, sulla sirena, ci pensa Horford con uno step-back a regalare la vittoria ai suoi.

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 94-109

I Bucks giocano alla perfezione e tutti gli uomini migliori vanno a canestro. Prima è Middleton a marcare il territorio, ma col passare dei minuti iniziano a segnare anche Henson e Antetokounmpo. Brooklyn si affida a Carroll per rimontare, ma con l'ingresso di Maker, Milwaukee, chiude i primi dodici minuti sul +14. Calano i canestri nel secondo quarto, ma non l'attenzione degli ospiti, che continuano a giocare bene e ad aumentare il vantaggio, complice un ottimo Eric Bledsoe. Bene anche Parker che entra dalla panchina e riesce a mettere in ritmo il suo tiro; i 21 punti a fine primo tempo sono una serie ipoteca sul match. Nel secondo tempo Antetokounmpo e compagni allungano ancora, ma si addormentano e lasciano recuperare in parte i Nets. Buona prestazione di Dinwiddie che riesce a mettere i suoi a soli 11 punti di distanza. La rimonta però si ferma nell'ultimo quarto, in cui Bledsoe domina il campo e spacca in due la difesa avversaria. Brooklyn non riesce a rispondere e Milwaukee chiude il match già a diversi minuti dalla fine.