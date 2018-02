NBA- Piccolo infortunio per Antetokounmpo fonte: nba.com

Distorsione alla caviglia destra per Giannis Antetokounmpo, rimediata nel quarto quarto della sfida vinta dai suoi Milwaukee Bucks contro i Brooklyn Nets. Un infortunio di lieve entità che tuttavia ha impedito alla giovane stella greca di continuare la partita, anche per questioni di precauzione. Ottimismo e fiducia per Giannis nel poter ritornare a calcare il parquet già dal prossimo impegno di regular season in programma il giorno 7 febbraio a New York, ma questa volta contro i Knicks. “All’inizio senti il dolore e pensi ˊQuanto è brutta?ˋ. Ho preso due storte nelle ultime 5 partite, ma ho continuato a giocare. Abbiamo un ottimo staff medico che si prenderà cura della mia caviglia e di quella di Delly (Dellavedova), nei prossimi giorni e sono fiducioso che sarò pronto per martedì contro i Knicks”.

L’infortunio è avvenuto a 7 minuti e 34 secondi dal termine della partita, quando Antetokounmpo, dopo un contatto con Demarre Carroll, ha subito la distorsione, per poi accasciarsi a terra per qualche secondo. Rassicurante è il fatto che il greco si sia poi rialzato e sia tornato in panchina con le proprie forze. Come già detto si tratta della seconda distorsione in poche partite per Antetokounmpo, che aveva già sofferto di questo problema, ma alla caviglia sinistra, nella partita persa contro i Minnesota Timberwolves durante la scorsa settimana. Nonostante l’andatura claudicante Giannis ha dichiarato, nel post partita che, se fosse stato necessario, sarebbe potuto rientrare in campo negli ultimi minuti di partita: “So che se la partita fosse stata in bilico sarei potuto rientrare. Faceva male, ma se i miei compagni ne avessero avuto bisogno, avrei giocato oltre il dolore”.

Medesimo infortunio anche per Matthew Dellavedova che, sempre nell’ultimo periodo di gioco, ha dovuto lasciare il campo zoppicante. Il coach ad interim dei Bucks Joe Prunty ha dichiarato che entrambi i giocatori verranno rivalutati nella giornata di oggi, con il prossimo impegno contro i Knicks alle porte e la fiducia di poter rivedere presto in campo entrambi gli atleti.