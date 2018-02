NBA - Una schiacciata di Simmons consegna ai Magic la vittoria sui Miami Heat; tutto facile per Denver contro Charlotte

Google Plus

Fonte Immagine: Twitter.com/NBA

MIAMI HEAT - ORLANDO MAGIC 109-111

Gli Orlando Magic sorprendono i Miami Heat e trovano una rara vittoria in trasferta, grazie ad una schiacciata all'ultimo minuto di Jonathon Simmons. Il protagonista del match è stato Mario Hezonja. La guardia croata, che sta disputando la sua miglior stagione in NBA, nonostante i continui alti e bassi, nella notte si è resa protagonista di una prova da 20 punti con un ottimo 7-14 al tiro e 4-9 da tre, conditi da 5 rimbalzi e tre assist. Così Super Mario è riuscito a concretizzare al meglio l'opportunità datagli da coach Frank Vogel di partire titolare al posto dell'infortunato Aaron Gordon, riuscendo a guidare i suoi alla terza vittoria esterna nelle ultime ventiquattro.

Mentre per Miami continua il trend altalenante tra le mura amiche dell'American Airlines Arena, con gli Heat che non riescono sempre a concretizzare il fattore casa, anzi, si dimostrano una squadra migliore in trasferta. Eppure gli Heat erano riusciti a pareggiare la gara con Tyler Johnson e con il contributo di Bismack Biyombo, a cui è stata chiamato interferenza.

Partita che non sembrava indirizzata ad un finale da thriller, visto che con due triple consecutive Marreese Speights era riuscito a portare i suoi sul più undici ad undici minuti dalla fine della gara. Gli Heat hanno ricucito lo svantaggio con un parziale di 16-2, completato dal lay-up di Josh Richardson che ha pareggiato la gara. Ma nè i 20 punti di Richardson nè i 19 punti con 14 rimbalzi di Hassan Whiteside, sono serviti a Miami per conquistare la vittoria, gli Heat sono stati beffati all'ultimo dall'inchiodata di Simmons.

NEXT GAME - I Miami Heat proveranno ad invertire la tendenza in casa, nella prossima gara alla Triple A dove ospiteranno gli Houston Rockets di James Harden. Mentre gli Orlando Magic tenteranno di conquistare il secondo successo consecutivo contro i Cleveland Cavaliers tra le mura amiche dell'Amway Center.

DENVER NUGGETS - CHARLOTTE HORNETS 121-104

I Denver Nuggets non deludono i propri fans ed al Pepsi Center ottengono la ventiduesima vittoria casalinga stagionale battendo gli Charlotte Hornets. Protagonista assoluto del match è stato Gary Harris che con 27 punti ha guidato i suoi alla vittoria ed è riuscito a conquistarsi gli attestati di stima anche da parte dell'intransigente coach Michael Malone, che lo ha elogiato davanti alla stampa nel post partita.

Ma non c'è stato solo Harris nella notte, infatti ancora una volta un ruolo fondamentale lo ha giocato il centro dalle mani d'oro, Nikola Jokic. Il lungo serbo è stato autore di una prova da 15 punti, conditi da 16 rimbalzi, riuscendo a mantenere il controllo del pitturato. Dal punto di vista offensivo, come sempre ci sono stati anche i contributi di Jamal Murray e Will Barton con 18 punti a testa. Anche dal punto di vista difensivo, Harris ha ricevuto la lode del coach, ha costantemente respinto i vari attacchi di Kemba Walker e Nicolas Batum.

Agli Charlotte Hornets non sono serviti i 20 punti di Kemba Walker ed i 19 punti con 7 rimbalzi di Dwight Howard. Prima di Denver, Charlotte aveva vinto tre partite consecutive e quattro delle ultime sei partite. A condannare gli Hornets, ci ha pensato la cattiva difesa della squadra di Steve Clifford che ha permesso ai Nuggets di tirare con il 56.8% dal campo.

NEXT GAME - I Denver Nuggets adesso sono a tre vittorie consecutive e proveranno a conquistare la quarta nella difficilissima trasferta del Toyota Center contro James Harden ed i suoi Houston Rockets. Mentre gli Charlotte Hornets proveranno a riprendere il trend positivo dell'ultima settimana nella trasferta del Moda Center contro gli imprevedibili Portland Trail Blazers di Damian Lillard.