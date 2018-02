NBA - Willy Hernangomez saluta New York, va a Charlotte

Fonte: New York Knicks Twitter

La Trade Deadline è vicinissima, domani alle ore 20 suonerà il gong e le 30 franchigie non potranno più muoversi sul mercato. Movimento in uscita ufficializzato poco fa per i New York Knicks che lasciano partire Willy Herangomez in direzione Charlotte.

Il pivot iberico è finito improvvisamente ai margini delle rotazioni di coach Jeff Hornacek, il quale ha preferito impiegare fino ad ora sotto i tabelloni la coppia Kanter-O'Quin. Il giovane spagnolo, ventitreenne ed al secondo anno in NBA, è stato quindi utilizzato con il contagocce, solo 233 minuti sul parquet, in 26 partite. Il suo malcontento era ben noto da svariate settimane, tanto che gli agenti del giocatore hanno a lungo pressato il front-office della franchigia newyorchese affinchè venisse messo sul mercato e lasciato partire verso altri lidi.

E' stato ceduto agli Charlotte Hornets, in cambio di Johnny O'Bryant e due seconde scelte non protette al Draft 2020 e 2021. Ciò è stato riportato da Shams Carania di Yahoo Sports e dal sempre attento e puntuale Adrian Wojnarowski di ESPN.

In termini di minutaggio, resta da vedere se Hernangomez ci abbia o meno guadagnato da questo scambio, in quanto Charlotte ha già un pacchetto 'lunghi' parecchio nutrito. Dwight Howard, il titolare, Frank Kaminsky e Cody Zeller i comprimari, tutti e tre ben incastrati nel sistema di gioco di coach Clifford. Chi sia uscito vincitore dal negoziato ora è presto per dirlo, resta il fatto che fa un pò riflettere il modo con il quale è stato rilasciato un giovane futuribile quale Hernangomez che nella stagione del debutto, quella da rookie, ha fatto intravedere buonissime cose nella Grande Mela.