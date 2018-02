NBA - Detroit non si ferma più, domina sotto canestro e batte Brooklyn; rinviata New Orleans-Indiana

Fonte Immagine: twitter.com/NBA

DETROIT PISTONS - BROOKLYN NETS 115-106

Non si fermano più i nuovi Detroit Pistons delle torri gemelle Blake Griffin - Andre Drummond. Nella notte, contro i Brooklyn Nets, la quinta vittoria consecutiva. Ed è stata proprio l'ex ala grande dei Clippers a guidare i Pistons alla vittoria, realizzando ben 11 dei suoi venticinque punti finali nel decisivo quarto periodo.

Al suo fianco, sotto le plance, Griffin ha trovato ancora una volta lo strepitoso Andre Drummond, autore di una prova dominante. Il lungo scuola Connecticut Huskies non ha lasciato nemmeno un rimbalzo agli avversari, riuscendo a chiudere con ben 27 carambole conquistate, condite da 17 punti. La squadra di coach Van Gundy ha trovato linfa nuova dall'arrivo di Griffin in città, e in cinque partite con l'ex Clippers in campo è riuscita a fare bottino pieno, riuscendo a creare non pochi grattacapi alle squadre avversarie grazie al dominio sotto canestro.

Ai Brooklyn Nets non è bastata la grande prova di Allen Crabbe, che ha provato in tutti i modi a trascinare il gruppo, realizzando 19 dei suoi 34 punti finali negli ultimi dodici minuti. Sedici di questi punti li ha realizzati consecutivamente, inclusa la tripla che ha portato i Nets sul meno tre. Sfortunatamente per Brooklyn, i Pistons nei minuti finali hanno dato tutte le palle decisive a Blake Griffin, che non ha deluso, sigillando nove degli undici punti di Detroit. Quindi per Brooklyn continua il momento nero, solo due vittorie nelle ultime dieci partite.

NEXT GAME - I Detroit Pistons proveranno a conquistare il sesto successo di fila proprio contro i Los Angels Clippers, ex squadra di Blake Griffin, tra le mura amiche della Little Caesar Arena. Prossimo impegno casalingo anche per i Brooklyn Nets, che al Barclays Center ospiteranno i New Orleans Pelicans di Anthony Davis.

NEW ORLEANS PELICANS - INDIANA PACERS - La partita tra Pelicans e Pacers, dopo più di due ore, è stata rinviata a causa di una falla nel tetto che ha permesso all'acqua piovana di entrare nello Smoothie King Center e di formare delle pozzanghere all'altezza delle linee di fondo. Così entrambe le squadre hanno deciso di non rischiare inutili infortuni e di rinviare la partita. Ancora non è stata decisa la data del recupero.