NBA - Rivoluzione Cavs: via Wade, Rose, Shumpert e Crowder. Ecco Hood e George Hill

Rodney Hood. Fonte: Twitter

Sono ore frenetiche in casa Cleveland Cavaliers. La trade che ha riguardato Isaiah Thomas, spedito ai Los Angeles Lakers insieme a Channing Frye (e a una prima scelta al prossimo Draft) in cambio di Jordan Clarkson e Larry Nance Jr, ha rappresentato infatti solo l'antipasto di una vera e propria rivoluzione, che sta modificando metà del roster della squadra di LeBron James.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, Cleveland e il suo general manager Koby Altman hanno appena imbastito una trade a tre con Sacramento Kings e Utah Jazz. Ai Cavs giungono le guardie Rodney Hood dai Jazz e George Hill dai Kings, mentre a Salt Lake City finiscono la point guard Derrick Rose e la small forward Jae Crowder, e a Sacramento l'esterno Iman Shumpert e il veterano (small forward) Joe Johnson. Via da Cleveland anche Dwyane Wade, che torna ai Miami Heat per una seconda scelta protetta al Draft del 2020, che gli stessi Cavs gireranno ai Kings. Ricapitolando:

- Ai Cleveland Cavaliers George Hill e Rodney Hood.

- Ai Sacramento Kings Joe Johnson, Iman Shumpert e la seconda scelta del Draft 2020.

- Agli Utah Jazz Derrick Rose e Jae Crowder.

Si modifica così completamente il reparto esterni dei Cavs, che salutano in poche ore Wade, Thomas, Shumpert, Rose e Crowder, acquisendo invece Jordan Clarkson, Rodney Hood e George Hill, con Larry Nance per Channing Frye, nel tentativo di dare a LeBron una squadra in cui vengano a mancare giocatori che vogliono spesso la palla tra le mani. Un cambio radicale nel roster dei vice-campioni NBA, che potrà essere valutato meglio solo nelle prossime settimane. Questo il nuovo roster di Cleveland:

81 Jose Calderon PG

6 Jordan Clarkson PG

32 Jeff Green SF

3 George Hill PG

10 John Holland SG

5 Rodney Hood SG

23 LeBron James SF

26 Kyle Korver SG

0 Kevin Love PF

7 Larry Nance Jr. PF

16 Cedi Osman SF

15 London Perrantes PG

5 JR Smith SG

13 Tristan Thompson C

41 Ante Zizic PF