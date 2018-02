NBA, i Celtics la spuntano all'overtime a Washington (104-110)

Kyrie Irving, 28 punti a Washington. Fonte: NBA/Twitter

Reduci dalla netta sconfitta di Toronto, i Boston Celtics di Brad Stevens rialzano la testa alla Capital One Arena di Washington, battendo i Wizards di Scott Brooks al supplementare. Decisivo per i biancoverdi Kyrie Irving, che allunga la partita all'overtime con tre tiri liberi e mette a referto 28 punti complessivi, con 6 assist e 5 rimbalzi, con 9/19 dal campo. Importante anche il contributo di Jaylen Brown, che chiude con 18 punti, mentre dall'altra parte non bastano i 27 con 11 rimbalzi di Otto Porter. Solo 7/27 dal campo per Bradley Beal, per 18 punti complessivi.

Alla Capital One Arena Washington conferma Tomas Satoransky come point guard per l'infortunato John Wall, mentre per i Celtics c'è sempre Aron Baynes da centro. La gara si apre con una schiacciata su palla rubata di Jayson Tatum, e in generale sono gli ospiti a muovere meglio il pallone, trovando un positivo Jaylen Brown nelle vesti di realizzatore. Al Horford si cala nel tradizionale ruolo di facilitatore, segna in post e sa quando lasciare spazio a Kyrie Irving, che diverte con almeno un paio di magie, buone a far sobbalzare anche il pubblico di casa. Partita comunque in equilibrio, perchè i Wizards vengono tenuti a galla da Bradley Beal, primo violino del loro attacco, da Otto Porter e da un Tomas Satoransky sorprendente, che si impegna anche in difesa su Irving (bella una sua stoppata sull'ex Cavs). Mentre il primo quarto va in archivio sul punteggio di 27-26, ecco sfidarsi le second unit dei rispettivi allenatori: per Boston è on fire Terry Rozier, che segna da tre, al ferro e dalla media distanza, con Greg Monroe che muove i primi passi in biancoverde e Daniel Theis a bersaglio dall'arco. Washington si affida invece alla verve di Kelly Oubre, in crescita in questa fase della stagione, e al tiro perimetrale di Mike Scott. Punteggio che resta in equilibrio anche al ritorno di campo di Irving e Beal, che si scambiano canestri, esattamente come Brown e Porter, in una sfida in cui nessuno vuole mollare nulla, retaggio della rivalità della scorso anno. All'intervallo lungo Washington è avanti 51-49, con Tatum in difficoltà nel tiro da tre punti.

Alla ripresa delle operazioni i Celtics provano a cambiare marcia: ci pensa Kyrie Irving a segnare subito una tripla che lascia intendere agli avversari che secondo tempo li attende. Ma i Wizards rispondono con un fantastico Otto Porter, diventato molto più che un tiratore, e con un Tomas Satoransky che non ha paura. Due contropiede di Jaylen Brown costringono Brooks al time-out, ma Irving continua a segnare, sia con il suo jumper che con i suoi giochi di prestigio con il tabellone. Marcin Gortat fa valere la sua presenza sotto il ferro, Al Horford aggiunge una tripla, Ian Mahinmi diventa un fattore a rimbalzo offensivo, e il terzo quarto si chiude sul 74-77. All'alba del quarto periodo Boston prova a scappar via, trascinata da uno scatenato Marcus Morris, che segna da ogni posizione in isolamento. Beal tampona l'emorragia con una tripla, ma la scarica di canestri di Morris vale il +10 Celtics a cinque minuti dalla fine (78-88). Qui Satoransky e Porter segnano cinque punti per l'83-88, Brown arriva di forza al ferro (83-90), poi Beal, Markieff Morris e Kelly Oubre (da tre) confezionano il sorpasso sul 92-91. Un canestro dalla media distanza di Porter e un paio di tiri liberi lanciano i padroni di casa sul 96-93 a venticinque secondi dal gong: Kyrie Irving trova due punti veloci, poi - sul 95-98 - si guadagna tre liberi per fallo ingenuo di Markieff, convertendoli e mandando tutti al supplementare, anche perchè dall'altra parte Beal non riesce a segnare il game winner. L'overtime si apre con un canestro di Marcin Gortat, poi ancora Irving trova cinque punti, di cui nuovamente tre dalla lunetta. Risponde il centro polacco con canestro più fallo, ma a decidere la sfida ci pensa Jaylen Brown, con due punti da sotto e una tripla dall'angolo. La gara si chiude qui, perchè Washington non ha la forza di rimontare ancora: nella capitale passano i Celtics in volata.

Washington Wizards (31-24). Punti: Porter 27, Beal 18, Satoransky 14, Oubre 11, Gortat 10. Rimbalzi: Porter 11, Gortat 10. Assist: Beal 9.

Boston Celtics (40-16). Punti: Irving 28, Brown 18, Morris 15, Horford e Rozier 12, Tatum 11. Rimbalzi: Morris 8. Assist: Irving 6.