NBA - I Raptors stracciano i Knicks; vittoria di misura dei Magic sugli Hawks

TORONTO RAPTORS - NEW YORK KNICKS 113-88

I New York Knicks sono stati le ultime vittime della dilagante panchina dei Toronto Raptors. La squadra allenata da Dwane Casey nella notte è riuscita mandare sette giocatori in doppia cifra, cinque dei quali usciti dalla panchina, che hanno dato la spinta necessaria alla squadra per conquistare una facile vittoria casalinga. Il migliore della panchina canadese è stato Pascal Siakam, con una prova a tutto tondo da 14 punti, 5 rimbalzi, 6 assist ed una palla rubata. Mentre nello starting five, il migliore è stato Jonas Valanciunas con 18 punti e 10 rimbalzi.

A Siakam, dalla panchina, si sono aggiunte le ottime prove di Jakob Poeltl e Serge Ibaka che hanno chiuso con 13 punti, Delon Wright e C.J. Miles entrambi con 11 punti e Fred Van Vleet con 10 punti, che hanno permesso a Toronto di conquistare la vittoria nonostante le performance sottotono di Kyle Lowry (7 punti con 2-10 dal campo) e di DeMar DeRozan (8 punti con 2-11 dal campo).

I New York Knicks, senza la stella lettone Kristaps Porzingis, hanno provato sulla loro pelle cosa significa perdere il miglior giocatore in squadra. Infatti nella sconfitta contro i Raptors si è visto quanto sia diversa nel rendimento questa squadra senza Porzingis. Il migliore della franchigia della Grande Mela è stato Michael Beasley con 21 punti, dalla panchina invece è arrivata la solita buona prova di Trey Burke da 12 punti ed il sorprendente Luke Kornet da 11 punti e 10 rimbalzi. Ma l'apporto del resto della squadra è stato troppo poco per riuscire a competere con una squadra d'elite della Eastern Conference come i Raptors.

NEXT GAME - Ai Toronto Raptors adesso tocca la trasferta dello Spectrum Center contro i Charlotte Hornets, dove la truppa di Dwane Casey cercherà la quinta vittoria consecutiva. Mentre il prossimo impegno dei Toronto Raptors sarà ad Indianapolis contro gli Indiana Pacers, dove i ragazzi di Jeff Hornacek proveranno a scrollarsi di dosso la serie negativa di cinque sconfitte consecutive.

ORLANDO MAGIC - ATLANTA HAWKS 100-98

Terza vittoria consecutiva per gli Orlando Magic, che non ne vincevano tre di fila dalla seconda settimana di questa regular season, quindi la squadra di Frank Vogel ha festeggiato nonostante la brutta partita. Il leader dei Magic nella notte è stato Evan Fournier. La guardia francese ha guidato i suoi alla vittoria con una prestazione da 22 punti, di cui otto di fila nell'ultimo quarto. Ad accompagnare Fournier ci ha pensato D.J. Augustin, che ha preso il posto di Elfrid Payton scambiato con i Phoenix Suns, e nella notte ha realizzato 16 punti conditi da 9 assist. Ma i Magic sono riusciti a colpire gli Hawks anche con Jonathon Simmons, 13 punti per lui e Marreese Speights che ha chiuso con 14 punti.

Agli Atlanta Hawks non sono bastati i 19 punti a testa di Tauerean Prince e Dennis Schroder, a cui si sono aggiunte le ottime prove dalla panchina di Tyler Dorsey e Malcolm Delaney che hanno messo a referto entrambi 11 punti. Gli Hawks erano alla ricerca anche loro della terza vittoria consecutiva, ma purtroppo davanti a loro hanno trovato un fantastico Fournier, che gli ha proibito di arrivare al terzo successo di fila per la prima volta in questa stagione.

NEXT GAME - Gli Orlando Magic proveranno a conquistare la quarta vittoria consecutiva nella gara casalinga dell'Amway Center, dove ospiteranno Giannis Antetokounmpo ed i suoi Milwaukee Bucks. Mentre gli Atlanta Hawks cercheranno di tornare subito al successo nela difficilissima partita tra le mura amiche della Philips Arena dove accoglieranno i nuovi Cleveland Cavaliers.