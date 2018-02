NBA - Korver è mortifero dall'arco e guida i Cavs alla vittoria; affermazione casalinga per i 76ers sui Pelicans

Fonte Immagine: twitter.com/cavs

ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALIERS 107-123

Con sei giocatori venduti alla trade deadline e quattro non ancora disponibili, i Cavs hanno dovuto affrontare la trasferta contro gli Atlanta Hawks con una rotazione più che limitata, ma nonostante ciò la franchigia dell'Ohio è riuscita ad ottenere la vittoria in Georgia. La situazione di emergenza dei Cleveland Cavaliers non ha infatti intimorito nè il solito LeBron James, nè l'ex di turno Kyle Korver. Mentre il Re è riuscito a realizzare una mostruosa tripla doppia da 22 punti, 19 assist e 12 rimbalzi, Kyle Korver ha messo su una prestazione da 30 punti con 9-16 dal campo e con 7-13 da dietro la linea dei tre punti. Ma non solo James e Korver, infatti coach Tyronn Lue ha trovato dalla panchina un ottimo Jeff Green da 24 punti.

I nuovi arrivati dei Cleveland Cavaliers sono riusciti a stare nello spogliatoio con la squadra, ma non hanno avuto il tempo per scendere in campo e probabilmente debutteranno domenica contro i Boston Celtics.

Altra brutta gara per il gruppo di coach Mike Budenholzer. Atlanta non è riuscita mai a stare in partita, sopperendo fin dal via all'affondo degli ospiti, che non hanno perdonato gli Hawks, riuscendo a perforare con facilità la difesa dei padroni di casa e tirando con un più che ottimo 53.5% dal campo e con il 42.9% da dietro l'arco dei tre punti. Ad Atlanta quindi non sono bastati nè i 25 punti con 4 assist e 5 rimbalzi di Dennis Schroder nè i 15 punti dell'ala scuola Baylor Taurean Prince.

NEXT GAME - I Cleveland Cavaliers, come detto precedentemente, nella prossima gara affronteranno i Boston Celtics in Massachusetts al TD Garden. Probabilmente coach Lue potrà finalmente usufruire delle prestazioni dei neo-arrivati. Mentre gli Atlanta Hawks proveranno a tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, contro i Detroit Pistons tra le mura amiche della Philips Arena.

PHILADELPHIA 76ers - NEW ORLEANS PELICANS 100-82

Ancora una volta i Philadelphia 76ers hanno costruito un gran bel vantaggio durante la gara che ha permesso di portare a casa la vittoria senza troppi drammi. Questo è proprio quello che è successo nella partita contro i New Orleans Pelicans, dove i padroni di casa grazie i 24 punti di Dario Saric ed i 24 con 16 rimbalzi di Joel Embiid sono riusciti a spazzare via gli avversari.

Embiid era anche in dubbio per la gara. Causa un problema alla caviglia, il lungo camerunense doveva restare a riposo, ed invece è sceso in campo ed ha realizzato i suoi primi sei tiri ed ha realizzato sedici punti nel primo quarto, con i 76ers subito avanti di diciotto. Inoltre Embiid ha ottenuto la settima doppia-doppia consecutiva, la ventisettesima stagionale. Una grande prova per tutti i Philadelphia 76ers. La squadra di coach Brett Brown, ad un certo punto della gara, è arrivata al massimo vantaggio di trentadue punti.

Per i New Orleans Pelicans, una prestazione non di certo soddisfacente. La squadra di coach Alvin Gentry non è mai entrata in partita ed è riuscita a prevalere solamente durante il Garbage Time. La brutta prestazione dei Pelicans probabilmente è stata determinata anche dai diversi giorni d'inattività, dopo il rinvio della contesa con i Pacers. Il migliore di New Orleans è stato un Anthony Davis da 14 punti con un mediocre 6-19 dal campo.

NEXT GAME - Nella prossima gara, i Philadelphia 76ers accoglieranno al Wells Fargo Center i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Mentre i New Orleans Pelicans proveranno subito a rifarsi nella trasferta di New York, dove saranno al Barclays Center contro i Brooklyn Nets.