NBA - Settima meraviglia di Houston, Denver annientata

I Rockets vincono la settima partita consecutiva contro Denver e si avvicinano sempre di più alla prima posizione dei Warriors. James Harden non va lontano da una tripla doppia con 28 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, mentre Capela è spaventoso con 23 punti e 25(!) rimbalzi. Trey Lyles è il migliore degli avversari, con 24 punti e 7 rimbalzi all’attivo.

Il dominio di Houston inizia da subito con Capela aggressivo sotto canestro. Denver non va mai in vantaggio e subisce 9 punti e 5 assist soltanto da Harden nel primo quarto, dovendo subito rincorrere sul -12. I texani rallentano un po' nel secondo periodo, soprattutto in fase offensiva, ma gli avversari non riescono ad approfittarne e anzi subiscono il secondo parziale quando tornano in campo i titolari. Soltanto Wilson Chandler riesce a spezzare la difesa dei Rockets, lasciando i suoi sul 46-63.

Dopo la pausa lunga il match viene definitivamente chiuso: Harden e Capela fanno impazzire i Nuggets, che non riescono mai a fermarli. Il distacco tocca persino trenta punti e al termine del terzo quarto tutti i titolari possono già riposare, sapendo che difficilmente verranno rimontati. Nell'ultima frazione di gioco Trey Lyles si mette in mostra per i suoi ma il match non è mai in pericolo e D'Antoni può stare tranquillo con il risultato acquisito.