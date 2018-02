NBA- Amara sconfitta per Detroit contro i Clippers, Miami si impone sui Milwaukee Bucks fonte: Twitter heat

Detroit Pistons vs Los Angeles Clippers 95-108

Amaro il primo incontro con la sua ex squadra per Blake Griffin che con i suoi Detroit Pistons perde la prima partita dal suo trasferimento e interrompe una striscia di 5 vittorie consecutive. Inizio aggressivo per i Clippers che si portano in vantaggio, con gli ex della partita Harris e Bradley e la tripla di Rivers. Detroit limita i danni con Bullock. 6 punti consecutivi di Gallinari danno un buon margine ai Clippers, che tuttavia soffrono il rientro Pistons che grazie a Tolliver, Griffin e Kennard concludono il quarto ad un solo punto di distanza dagli avversari. Harrell inizia il secondo quarto con energia in entrambe le metà campo, ma Detroit gioca bene e si guadagna presto il vantaggio, sfruttando sapientemente le uscite da i blocchi di Bullock e i giochi a due conclusi da Drummond. Harrell continua ad essere un fattore per i Clippers che trovano con Rivers il primo vantaggio dopo parecchi minuti, immediatamente riconquistato da Bullock e Johnson che donano il vantaggio a Detroit alla fine del primo tempo.

Detroit comincia bene il terzo quarto, mantenendo il controllo della partita e punendo la difesa Clippers tanto in transizione quanto a difesa schierata. LA si aggrappa a Harris, che con due bombe consecutive mantiene in partita i suoi, agguantando il pareggio, che sfuma subito su due giocate di Griffin per altrettanti canestri, ai quali segue una sensazionale stoppata dello stesso prodotto di Oklahoma ai danni di Harrell, che accende il pubblico della Little Caesars Arena per un terzo quarto che si conclude con i padroni di casa avanti di soli tre punti. Ultimo quarto in cui i Clippers salgono decisamente di colpi, Harrell e Williams portano in vantaggio i californiani, che replicano ancora con Harrell e Rivers. I Clips trovano la via del canestro con continuità in un momento in cui i Pistons faticano a tenere il passo. Smith e Griffin provano a scuotere la propria squadra, ma LA allunga ulteriormente con Bradley e Williams, per una vittoria che vede nell’ultimo quarto il suo momento decisivo.

Pistons: Griffin e Bullock 19, Smith 15, Drummond 12, Tolliver 12, Johnson 10

Clippers: Williams 26, Harrell 18, Rivers e Gallinari 16, Harris 12, Bradley 10

Miami Heat vs Milwaukee Bucks 91-85

Interrotta la striscia di vittorie Bucks, reduci da tre successi consecutivi e da 8 nelle ultime 10 partite, da parte dei Miami Heat che con una grande prova difensiva tengono Milwaukee sotto i 90 punti ed agguantano la vittoria, interrompendo la loro striscia di 5 sconfitte. Ottimo inizio dei Bucks che trovano subito il vantaggio con Middleton e Antetokounmpo. Richardson mantiene a galla i suoi, al quale segue un parziale Heat che riporta sotto di soli due punti i padroni di casa, ma che tuttavia non concretizza il vantaggio che si mantiene in mano ai Bucks alla fine del primo quarto. Ottimo inizio di seconda frazione da parte degli Heat che si portano in vantaggio e allungano fin dai primi minuti. I Bucks resistono con 4 punti consecutivi di Maker e successivamente recuperano nel punteggio ritrovando il vantaggio grazie a Henson e Blesdoe.

Ottimo inizio di secondo tempo per Miami che con Johnson e Whiteside trovano presto la doppia cifra di vantaggio su dei Bucks che faticano a trovare la via del canestro grazie anche ad una super difesa dei padroni di casa. Ad ogni iniziativa Bucks, Miami risponde colpo su colpo mantenendo il vantaggio, con i lunghi di Miami che impongono la propria fisicità nell’area Bucks per un terzo quarto dominato dai padroni di casa. Nell’ultimo quarto i Bucks provano a rientrare in partita, cercando di aumentare il ritmo partita, ma Miami sfrutta bene la cosa aumentando il vantaggio e impedendo ai Bucks di rientrare in partita. Bledsoe guida negli ultimi minuti u ultimo disperato tentativo di rimonta, ma complice la stoppata di Wade sullo stesso Bledsoe a 30 secondi dalla fine, la partita viene vinta dagli Heat grazie ad un grande secondo tempo.

Heat: Johnson 19, Richardson 16, Adebayo 15, Whiteside 12, Ellington 11, Johnson 9

Bucks: Antetokounmpo 23, Bledsoe 19, Middleton 14, Maker 8, Terry 6, Parker 4