NBA - Toronto annienta gli Hornets e resta prima ad Est

Toronto non si deconcentra nel match della domenica sera e domina in casa di Charlotte. Valanciunas e DeRozan non lasciano scampo aglil avversari, rispettivamente con 21 e 25 punti. Benissimo anche Miles che subentra dalla panchina mettendone a referto 24 con 6/9 da tre punti. Per gli avversari, che sono nel limbo della Eastern Conference, Walker firma 23 punti con 9 assist, mentre Howard si ferma a 17+13 rimbalzi.

I padroni di casa iniziano con un 10-0 firmato dall'asse Walker-Howard che si intende a meraviglia. La reazione dei Raptors è comunque composta e avviene principalmente grazie a DeRozan: il quattro volte All-Star, dopo una partenza faticosa, non si accontenta dei jumper e arriva al ferro con facilità. Col passare dei minuti gli ospiti recuperano lo svantaggio e chiudono il primo quarto avanti di quattro lunghezze. Miles e VanVleet si fanno spazio fra le seconde linee prendendosi la maggior parte dei tiri (e segnandoli); aggiungendo anche una buona difesa sugli scarichi e diverse palle rubate, Toronto prova a fuggire per la prima volta. A impedirglielo ci pensa ancora una volta Kemba Walker nel finale di primo tempo, concluso sul punteggio di 62-55.

La squadra di coach Casey stronca le speranze di Charlotte nel terzo periodo: Valanciunas è un killer persino dall'arco dei tre punti e DeRozan gioca praticamente da playmaker. Il 13-0 in pochi possessi costringe gli avversari ad un altro timeout, con la partita che sta lentamente scappando dalle loro mani. Il terzo quarto finisce con gli ospiti avanti di 16 punti. L'ultima frazione di gioco è la fotocopia della seconda: la panchina dei dinosauri corre e difende attentamente, mentre Charlotte perde una marea di palloni, giocandosi quindi la rimonta. Miles e VanVleet sono ancora una volta i protagonisti con una serie pazzesca di triple, il vantaggio tocca i trenta punti e non c'è bisogno per Casey di rimettere in campo i titolari, visto che la vittoria è già assicurata.