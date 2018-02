I 38 punti di Anthony Davis guidano i Pelicans alla vittoria sui Pistons; i Clippers si impongono con una grande prova corale

Fonte Immagine: Twitter.com/NBA

DETROIT PISTONS - NEW ORLEANS PELICANS 103-118

Nella notte, a Detroit è andato in scena l'Anthony Davis show. Il lungo dei New Orleans Pelicans ha dominato in lungo ed in largo, dimostrando di essere l'anima della squadra e mettendo su una prestazione da 38 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate. Grazie a "AD" i Pelicans sono riusciti ad ottenere il successo in trasferta contro i Detroit Pistons. Proprio Detroit sembra la vittima preferita di Davis, contro la franchigia del Michigan viaggia ad una media di 30.4 punti a partita e contro di essa ha ottenuto il career-high di 59 punti quasi due anni fa.

I Pistons hanno provato a fermare Davis, mettendogli addosso i migliori giocatori, ovvero Andre Drummond e Blake Griffin, ma non c'è stato niente da fare contro la furia di Davis, che si è scatenato soprattutto nel secondo tempo, dopo i dieci punti dei primi ventiquatro minuti. A dare una mano a Davis, ci ha pensato Nikola Mirotic con una prestazione da 21 punti e 12 rimbalzi. Per la prima volta dall'infortunio di DeMarcus Cousins, New Orleans è riuscita a vincere due partite consecutive.

Tendenza opposta per i Detroit Pistons che dopo averne vinto cinque di fila, adesso sono alla seconda sconfitta consecutiva. Alla squadra di coach Stan Van Gundy, infatti, non sono bastate le ottime prove di Blake Griffin ed Andre Drummond, con il primo che ha chiuso con 22 punti e sei rimbalzi mentre il secondo ha messo a referto 13 punti e 21 rimbalzi.

NEXT GAME - I New Orleans Pelicans tenteranno la conquista della terza vittoria consecutiva nella sfida casalinga del Smoothie King Center, dove ospiteranno i Los Angeles Lakers. Mentre i Detroit Pistons proveranno a tornare al successo ospitando tra le mura amiche della Little Caesars Arena gli Atlanta Hawks.

BROOKLYN NETS - LOS ANGELES CLIPPERS 101-114

I Los Angeles Clippers hanno conquistato la vittoria in trasferta grazie ad una grandissima prova di squadra. La compagine allenata da Doc Rivers è riuscita a battere i Brooklyn Nets mandando ben sette giocatori in doppia cifra. I migliori di questi sette giocatori però, sono stati Lou Williams con 20 punti e DeAndre Jordan che ha chiuso con sedici punti e la bellezza di 17 rimbalzi catturati. Non solo Los Angeles ha mandato sette giocatori in doppia cifra, ma è riuscita anche a tirare con uno strabiliante 56.5% dal campo, in quella che è stata la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.

Austin Rivers, autore di 17 punti, a fine gara ha dichiarato di essere sorpreso anche per come hanno giocato i suoi Clippers, che hanno fatto sembrare tutto facile. Ottime le prove di Danilo Gallinari, autore di 16 punti con 6-9 dal campo, e di Montrezl Harrell che con un perfetto 6-6 dal campo ha totalizzato 15 punti. Los Angeles nella notte ha realizzato 19 dei primi 26 tiri della gara, ed è riuscita a conquistare la dodicesima vittoria nelle ultime diciassette partite.

Ai Brooklyn Nets non è bastata la spinta arrivata dalla panchina da D'Angelo Russell e Joe Harris, con l'ex Laker che ha chiuso la gara mettendo a referto 16 punti con 5 assist, mentre l'ex giocatore dei Cavaliers ha chiuso anch'egli con 16 punti, tirando con un ottimo 7-11 dal campo. I Nets non sono mai realmente stati in partita, fatta eccezione per l'ultimo quarto dove la squadra di Kenny Atkinson ha tentato un'impossibile rimonta.

NEXT GAME - I Los Angeles Clippers proveranno ad ottenere la seconda vittoria consecutiva nella trasferta del TD Garden contro Kyrie Irving ed i suoi Boston Celtics. Mentre i Brooklyn Nets tenteranno di interrompere la serie negativa di sei sconfitte consecutive nella sfida casalinga del Barclays Center dove affronteranno gli Indiana Pacers di Victor Oladipo.