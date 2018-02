NBA - T.J. McConnell, l'entrata nella storia dalla porta secondaria

Fonte: Philadelphia 76ers profilo ufficiale Twitter

Come entrare nella storia di una franchigia NBA dalla porta secondaria? Chiedete a T.J. McConnell, lui si che saprà darvi una risposta. La guardia di Philadelphia, infatti, è diventato il primo 'Sixer' a registrare una tripla doppia partendo dalla panchina. Nella vittoria di questa notte contro i New York Knicks - 108 a 92 il punteggio finale - McConnell ha refertato 10 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, catturando l'ultima carambola e rendendo quindi realtà la tripla doppia a poco più di un minuto dal termine della partita. Il tutto impreziosito da 6 stoppate, insomma proprio una prestazione a tutto campo, di quelle che fanno stropicciare gli occhi e sfregiare le mani ad allenatori e tifosi.

"E' stato fantastico, un'emozione unica. Davanti ai nostri tifosi, poi. Sentirmi omaggiato in quel modo mi ha fatto venire la pelle d'oca" ha detto McConnell ai microfoni di ESPN subito dopo la sirena finale. Poi, ha dispensato ringraziamenti a tutti i suoi compagni, specie a Joel Embiid: "Ad un certo punto, i miei compagni hanno giocato per me, affinchè potessi catturare l'ultimo rimbalzo. Joel continuava a dirmi di catturare l'ultimo rimbalzo, quando ne avevo 9 al tabellone". La folla del Wells Fargo Center è letteralmente esplosa quando McConnell ha afferrato l'ultimo rimbalzo con 1:05 ancora da giocare. Festa per lui, festa per tutta la squadra che aveva già messo in cassaforte la W contro i derelitti Knicks.

È il 25 ° giocatore, dalla stagione 1963-1964, ad uscire dal campo con una tripla doppia nella propria statline. Anche il coach della franchigia della Città dell'Amore Fraterno, Brett Brown, ha incensato il suo giocatore, giunto in Pennsylvania nel 2015, da free-agent: "Sono molto contento per lui. Nutro un profondo rispetto per T.J. perchè è un professionista esemplare, da il massimo sia negli allenamenti che in partita. È una lezione meravigliosa per tanti giocatori di pallacanestro, perchè anche non ti chiami Curry, Harden o Durant, puoi raggiungere buoni traguardi con il duro lavoro, determinazione, perseveranza e tenacia. Qui l'abbiamo visto crescere, continua a migliorare e stasera è stato incredibile".