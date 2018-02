NBA, Toronto e Milwaukee superano Heat e Hawks

Kyle Lowry. Fonte: Toronto Raptors/Twitter

Prosegue il momento magico di Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. I canadesi di Dwane Casey consolidano il primo posto a Est battendo in casa i Miami Heat di Erik Spoelstra, mentre i Bucks non sbagliano al Bradley Center contro gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer.

Toronto Raptors - Miami Heat 115-112

Quintetti confermati all'Air Canada Centre di Miami, dove i Raptors di coach Casey vogliono continuare a volare. Avvio equilibrato, che vede le due squadre sorpassarsi a vicenda. OG Anunoby manda subito a bersaglio due triple, Kyle Lowry e DeMar DeRozan sono in serata al tiro, con Serge Ibaka che apre il campo dal'arco. Per Miami risponde Justise Winslow, poi è Goran Dragic a dare spettacolo con le sue accelerazioni, chiuse al ferro contro i lunghi avversari. La second unit di Casey dà il solito impulso a Toronto, con Fred VanVleet e Jakob Poeltl sugli scudi, ma anche Spoelstra può contare su James Johnson e sulle triple di un bollente Wayne Ellington. Bam Adebayo aggiunge energia, C.J. Miles segna dall'arco dall'altra parte, e il finale di primo tempo è spettacolare, con Kyle Lowry che risponde a Hassan Whiteside con due pazzi tiri da tre a bersaglio, per il 57-55 dell'intervallo lungo. Alla ripresa delle operazioni la scena è tutta di DeMar DeRozan e Goran Dragic: il numero dieci dei Raptors inizia a segnare alla sua maniera, dopo aver aperto già il fuoco da tre punti nel primo tempo, mentre lo sloveno è inarrestabile, tiene a galla da solo gli Heat per metà del terzo quarto, fino alla spallata dei padroni di casa. La difesa cambia la partita per Toronto, con Lowry e DeRozan che colpiscono per primi, ma poi sono Delon Wright, Fred VanVleet, Pascal Siakam e compagni a costruire un vantaggio che diventa anche di una ventina di lunghezze. Partita che sembra chiusa ma che invece viene riaperta dalla voglia di Miami: Wayne Ellington, Bam Adebayo, James e Tyler Johnson riportano sotto gli ospiti, con Josh Richardson, Dragic e Whiteside protagonisti al loro rientro in campo. I Raptors sbandano, sbagliano dalla lunetta e rischiano il supplementare, ma la tripla di Richardson non trova il canestro.

Toronto Raptors (40-16). Punti: DeRozan 27, Lowry 22, Ibaka 14, Miles 11, VanVleet e Wright 10. Rimbalzi: Ibaka e Valanciunas 10. Assist: Lowry 8.

Miami Heat (30-27). Punti: Dragic 28, J. Johnson 16, Ellington 15, Adebayo 11, Whiteside, Richardson e Wade 10. Rimbalzi: Wade 11, Whiteside 10. Assist: Wade 6.

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 97-92

Gara subito a basso punteggio al Bradley Center di Milwaukee, sia per i ritmi non elevatissime che per le mani fredde di entrambe le squadre. I Bucks non riescono a trovare il loro tipico gioco, fatto di accelerazioni improvvise, e si affidano ai canestri di Khris Middleton, mentre Atlanta aziona presto Dennis Schroder e Kent Bazemore. Antetokounmpo non è un fattore, mentre lo diventa Tyler Zeller dalla panchina di Joe Prunty. Gli Hawks rimangono comunque tranquillamente in scia, permettendosi anche di sorpassare gli avversari con Mike Muscala e soprattutto con Taurean Prince, mentre i padroni di casa ricevono punti dalla panchina da Jason Terry e Sterling Brown. Un primo tempo davvero interlocutorio si chiude con un canestro di Dennis Schroder, per il 41-43 dell'intervallo lungo. Anche alla ripresa delle operazioni Atlanta è ben dentro la partita: DeWayne Dedmon si fa valere nel pitturato, Ilyasova aggiunge punti, mentre dall'altra parte i Bucks si svelgiano solo nella seconda metà del parziale, quando Khris Middleton ed Eric Bledsoe scavano un solco in doppia cifra. Sembra essere la fuga buona per i padroni di casa, ma gli Hawks non mollano, si affidano a Ersan Ilyasova e a Kent Bazemore per pareggiare a quota 84 nel quarto quarto. Qui un parziale di otto punti a zero decide la partita: due canestri consecutivi di Giannis Antetokounmpo scatenano Milwaukee, che poi vola in contropiede per le schiacciate di Bledsoe e Thon Maker. E' il momento chiave, perchè agli Hawks non basta un ultimo sussulto per rimettere in discussione una gara a lungo deludente.

Milwaukee Bucks (32-24). Punti: Middleton 21, Antetokounmpo 15, Zeller e Bledsoe 14, Maker 12. Rimbalzi: Antetokounmpo 15. Assist: Bledsoe 9.

Atlanta Hawks (18-40). Punti: Schroder 18, Bazemore 17, Ilyasova 15, Dedmon 13, Prince 11. Rimbalzi: Dedmon 10. Assist: Schroder, Bazemore e Taylor 4.