NBA - Vittorie esterne per Pacers e Thunder

Indiana si tiene salda al quinto posto ad Est con la vittoria in casa di Brooklyn. Tutto il quintetto dei Pacers va in doppia cifra ma ovviamente è Oladipo il top scorer con 25 punti. Per i Nets, Carroll e Crabbe combinano per 45 punti con cinque triple ciascuno. Nell’altro match OKC rischia qualcosa ma espugna il campo di Memphis grazie all’ennesima tripla doppia di Westbrook (23-13-15) e ai 28 punti di Paul George. I Grizzlies si affidano alle due scoperte della stagione: Andrew Harrison con 28 punti e 5/5 dall’arco, e Tyreke Evans che invece si ferma a 23 con 9 rimbalzi e 7 assist.

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 103-108

Il primo quarto è molto equilibrato ed a basso punteggio, Brooklyn riesce a rimanere nel match grazie ai 10 punti di Allen Crabbe, seguito dai 7 del subentrante Jarrett Allen. L'equilibrio continua a regnare sovrano anche nel prosieguo grazie all'ingresso di Russell nel match; Indiana però non molla e con un Al Jefferson in grande forma chiude il primo tempo in perfetta parità a 54. I Pacers sembrano poter prendere le redini del match al rientro in campo grazie ad un Oladipo mostruoso che spezza la timida difesa avversaria. La reazione di Brooklyn però arriva negli ultimi tre minuti del terzo quarto con un Carroll perfetto dall'arco dei tre punti e i padroni di casa si prendono sei punti di vantaggio. Si fa vedere anche Lance Stephenson nelle file degli ospiti ma non basta a recuperare per intero. Ci vogliono gli ultimi minuti per far sì che la difesa di Indiana salga d'intensità e metta alle strette i Nets; Oladipo conclude il lavoro con un paio di canestri decisivi necessari per la vittoria finale.

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 114-121

Memphis parte bene e riesce a mettere in seria difficoltà gli avversari nei primi minuti grazie alle triple di Harrison. I big three di OKC si scaldano e soprattutto con Anthony e gli assist di Westbrook rimontano con grande facilità, chiudendo il primo quarto sul +1. Il parziale decisivo arriva già nel secondo periodo, con i Grizzlies che tengono botta i primi istanti ma poi crollano sotto le quattro triple consecutive di Paul George; al termine del primo tempo gli ospiti volano sul 73-53. La reazione dei padroni di casa arriva però nel terzo quarto, in cui Tyreke Evans segna in fase offensiva e la difesa riesce a tenere un Russell Westbrook comunque molto positivo. Lo svantaggio, con un quarto da giocare, è diventato di sole otto lunghezze. Il distacco fra le due squadre si muove come un elastico ma, grazie ad una buona prestazione del rookie Dillon Brooks, Memphis arriva persino a -1. Negli ultimi minuti OKC ha il fiato sul collo ma riesce bene a districarsi giocando come sa fare, e a 30 secondi dalla fine ci pensa Paul George con una tripla a decretare il vincitore del match, nonostante i Grizzlies lottino fino al termine.