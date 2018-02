NBA - Charlotte Hornets vincenti ad Orlando, Wizards che completano una grandissima rimonta

www.twitter.com (@NBA)

Charlotte Hornets vs Orlando Magic 104-102

Bellissima partita ad Orlando, disputata tra due squadre di bassa classifica ma a quanto pare di grande cuore. Se il primo quarto viene dominato da Mario Hezonja e compagni, il secondo è di tutt’altro contenuto: Dwight Howard è il principale protagonista di Charlotte da ambo le parti del campo, offensivamente conclude alley-oop, difensivamente stoppa avversari; anche se proprio in questa gara è riuscito a regalarsi un momento da “shaqtin a fool”, con una schiacciata stoppata dal ferro. Howard guida i suoi con 22 punti e 13 rimbalzi in tutta la gara, oltre alle due stoppate, ma nel quarto quarto gli Orlando Magic si rifanno sotto grazie ad una pioggia di triple, portando il risultato in parità e dopo pochi minuti anche dalla loro parte. Sul risultato di 99 a 97 è però Nicolas Batum a chiudere definitivamente i conti, con una tripla segnata a 15 secondi dal termine che sancisce la ventiquattresima vittoria per gli Charlotte Hornets.

Hornets - Punti: Howard 22, Walker 20, Lamb 17 – Rimbalzi: Howard 13, Zeller 7, Williams 6 – Assist: Batum 7, Walker 6.

Magic - Punti: Hezonja 21, Augustin/Speights 16, Fournier 13 – Rimbalzi: Biyombo 11, Hezonja 10, Mack/Iwundu 7 – Assist: Augustin 4, Hezonja/Simmons/Mack 3.

Washington Wizards vs New York Knicks 118-113

Una partita ribaltata a New York City, stravolta, strappata. I Knicks dopo due tempi appaiono in completo controllo, l’avversario è distante, si toccano addirittura le 27 lunghezze a pochi minuti dal termine del primo tempo. In tutto ciò splende un Tim Hardaway Jr versione super, che piazza 32 punti nei primi due tempi; concluderà la gara con 37 punti, tirando 6 su 9 da tre. Al rientro dagli spogliatoi il protagonista è un altro, Bradley Beal il suo nome, seguito da tutti i componenti degli Wizards, che si mettono rapidamente alle spalle la prima frazione per ripartire a mille, come se nulla fosse successo. Dopo il terzo quarto, da 39 a 15, nel quarto quarto il recupero è servito; a nulla serviranno i tentativi di riprendere in mano la gara da parte dei Knicks; Beal mette 36 punti e porta a casa la partita. Wall dalla panchina può solo apprezzare e applaudire il suo team in attesa del ritorno.

Wizards - Punti: Beal 36, Porter 22, Mahinmi 17 – Rimbalzi: Gortat/Mahinmi 8, Morris 7, Porter 6 – Assist: Satoransky 11, Beal 7.

Knicks - Punti: Hardaway 37, Kanter 24, Beasley 16 – Rimbalzi: Kanter 14, Beasley 11, Hardaway 5 – Assist: Kanter/Jack 5.