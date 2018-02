NBA - All Star Game 2018: il programma completo

Lo abbiamo aspettato tanto, finalmente ci siamo. L'All-Star Game 2018 è alle porte, uno degli eventi più attesi della stagione sta per avere inizio, appuntamento che attirerà le attenzioni di milioni di americani e di appassionati della palla a spicchi sparsi in tutto il resto del mondo. Il centro gravitazionale degli Stati Uniti sarà per qualche giorno lo Staples Center di Los Angeles, teatro nel quale si susseguiranno tutti gli eventi in calendario, che come da prassi saranno spalmati su tre giorni: 17-18-19 febbraio. Il pubblico verrà intrattenuto da numerose competizioni: Rising Star Challenge, Skills Challenge, Three-Point Contest, Slam Dunk Contest, fino a giungere all'appuntamento principe, quello più atteso, la gara delle stelle (Team Steph Curry vs Team LeBron James) con in campo i migliori giocatori della Lega. Non ci sarà più la suddivisione Est ed Ovest.

Di seguito il programma dettagliato di tutte le competizioni ed orari (italiani), tenendo conto, naturalmente, del fuso orario (Los Angeles, sulla costa ovest degli Stati Uniti, è indietro nove ore rispetto all'Italia). Tutta la manifestazione sarà coperta da Sky Sport, la quale manderà in visione LIVE i vari eventi.

SABATO 17 FEBBRAIO:

- Ore 01.00: NBA-All Star Celebrity Game (Team East vs Team West con in campo grandi VIP americani e vecchie conoscenze dell'NBA degli anni passati);

- Ore 03.00: Rising Star Challenge (Team World vs Team USA). Il match delle grandi promesse, quelle al primo ed al secondo anno nella Lega (Rookie e Sophomore per intenderci). Ecco il roster di Team USA: Jaylen Brown (Boston Celtics), John Collins (Atlanta Hawks), Kris Dunn (Chicago Bulls), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Taurean Prince (Atlanta Hawks), Dennis Smith jr (Dallas Mavericks), Jayson Tatum (Boston Celtics). Per Team World: Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Buddy Hield (Sacramento Kings), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Jamal Murray (Denver Nuggets), Frank Ntilikina (New York Knicks), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Dario Saric (Philadelphia 76ers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers).

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

- Ore 02.00: All-Star Saturday. Sono previsti vari appuntamenti, tra cui lo Skills Challenge, sfida di abilità nei fondamentali: vi prenderanno parte Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Buddy Hield (Sacramento Kings), Al Horford (Boston Celtics), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Jamal Murray (Denver Nuggets), Andre Drummond (Detroit Pistons), Lou Williams (Los Angeles Clippers).

Isaiah Thomas impegnato nello Skills Challenge dello scorso anno. Fonte: Twitter

Spazio poi al Three-Point Contest (gara del tiro da tre punti) con un parco partecipanti di alto livello. Il divertimento, quindi, è assicurato. Questi i protagonisti che si sfideranno da oltre l'arco dei 3 punti a suon di triple: Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Wayne Ellington (Miami Heat), Paul George (Oklahoma City Thunder), Eric Gordon (Houston Rockets), Tobias Harris (Los Angeles Clippers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Klay Thompson (Golden State Warriors).

A seguire, lo Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate). Gara che di certo catalizzerà la maggiore attenzione nella notte italiana tra sabato e domenica. Ecco chi darà spettacolo sul parquet dello Staples Center: Victor Oladipo (Indiana Pacers), Larry Nance jr (Cleveland Cavaliers), Dennis Smith jr (Dallas Mavericks), Donovan Mitchell (Utah Jazz).

Glen Robinson III in azione nello Slam Dunk Contest. Fonte: Twitter

LUNEDI' 19 FEBBRAIO:

Ore 02.00: Team Steph Curry vs Team LeBron James. L'apice del week-end, ovvero la partita dei professionisti. E' l'evento conclusivo ma anche quello più atteso della tre giorni di Los Angeles.

All Star practice. Fonte: Twitter

Per il team 'Steph Curry', coach Mike D'Antoni avrà a disposizione i seguenti giocatori: Steph Curry (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden (Houston Rockets), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors), Al Horford (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Klay Thompson (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves). Per quanto riguarda il team 'LeBron James', i componenti del roster saranno guidati da coach Dwyane Casey e per la precisione ne faranno parte: LeBron James (Cleveland Cavaliers), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), LaMarcus Aldridge** (San Antonio Spurs), Bradley Beal (Washington Wizards), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Paul George (Oklahoma City Thunder), Andre Drummond (Detroi Pistons), Goran Dragic (Miami Heat), Kemba Walker (Charlotte Hornets).

**La presenza di Aldridge non è scontata, in quanto le condizioni fisiche del lungo degli Spurs non sono ottimali e quindi la franchigia dei neroargento deve ancora decidere se rilasciare o meno il suo giocatore per la gara delle stelle in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì.