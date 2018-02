NBA - I Timberwolves superano l’arduo ostacolo Lakers

Bellissimo scontro made in western conference tra i Minnesota Timberwolves e i redivivi Los Angeles Lakers, che tuttavia si trovano in striscia aperta di tre sconfitte consecutive, nonostante un buon periodo di forma. Ottimo inizio di partita degli ospiti che, guidati da Ingram e Randle, costruiscono un buon vantaggio nei primi minuti del quarto. Minnesota si affida a Wiggins, ma i Lakers rispondono immediatamente con Lopez dalla lunga distanza, seguito ancora da Randle che propizia il +9 gialloviola. Reazione T-Wolves che con Wiggins e Teague provano a riportarsi a contatto, con i Lakers che si affidano ancora a Randle e Lopez per mantenere il margine costruito. Segue la rimonta Timberwolves, accesa da Butler e portata avanti da Gibson, Wiggins e Teague che vale il primo vantaggio della partita per i padroni di casa, che tuttavia dura poco, grazie agli sforzi di Zubac, Kuzma e Thomas che confezionano il 35-39 di fine primo quarto.

Inizio folgorante dei Lakers nella seconda frazione di gioco: Thomas muove la difesa in penetrazione e Zubac continua ad essere un fattore sotto le plance, con Minnesota che arranca sotto i colpi del lungo bosniaco e di Caldwell-Pope che conducono il parziale giallo viola. Towns e Teague guidano la reazione dei padroni di casa che si riportano a un solo punto di ritardo dai Lakers, con la bimane di Gibson al termine del primo tempo di gioco. Terzo quarto che vede, nei suoi primi minuti, i Timberwolves rimettere la testa avanti grazie a Gibson e Teague, ma è una situazione temporanea che Ingram e Caldwell-Pope trasformano in un nuovo parziale Lakers, portato avanti da Randle e Hart. Gibson rimane il principale baluardo delle speranze di Minnesota in questa fase dove il suo sforzo e quello di Crawford impedisce ai Lakers di fuggire.

Ultimo quarto in totale controtendenza rispetto agli ultimi minuti del terzo: Minnesota comincia a correre sfruttando la transizione, con Crawford caldo come una stufa, supportato da Jones. I Lakers faticano a mantenere i ritmi dei padroni di casa che trovano il vantaggio a poco meno di 8 minuti dal termine, con Butler e Gibson a guidare le operazioni. A tenere a galla i Lakers sono Randle e Zubac, autori di buone combinazioni a due che fruttano parecchi punti nel pitturato, ma che non permettono ai Lakers di riagguantare il vantaggio. Ottima giocata prima difensiva, con fallo in attacco subito e poi offensiva in penetrazione per Towns, con una difesa Timberwolves che impedisce ai Lakers di compiere l’ultimo sforzo e di acciuffare una vittoria che va ai padroni di casa, grazie ad un gran quarto quarto.