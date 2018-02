NBA All-star weekend - Team World supera Team USA nel Rising Stars Challenge

Vittoria netta del Team World sul Team USA, in una partita dominata dall’inizio alla fine, dove, tra i vincitori si sono distinti Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic, autori rispettivamente di 29 e 26 punti. Inutile per le sorti della partita la grande prova di Jaylen Brown che con 35 punti e 10 rimbalzi guida nelle statistiche il team statunitense.

fonte: Twitter Celtics

Ottimo inizio del Team World che si porta subito in vantaggio grazie ad un gioco in transizione efficace che libera i tiratori dagli angoli. Recupero nel punteggio di Team USA che, grazie anche alla proverbiale intensità difensiva di queste occasioni conclude, con un po’ di spettacolo, parecchie azioni in contropiede con Brown e Mitchell. Simmons distribuisce assist per i compagni, mentre Markkanen e Murray sono i soliti cecchini da dietro l’arco per un Team World che ingrana la quarta e si porta subito in vantaggio sopra la doppia cifra, nonostante gli sforzi di Dunn per la squadra di casa. Ad accorciare le distanze sul finale del quarto è Kyle Kuzma con una tripla allo scadere per il -8 di Team USA che dopo soli pochi minuti si trova già a dover rincorrere. All’inizio della seconda frazione si accendono Jaylen Brown e Dennis Smith jr. per un tentativo di rimonta degli statunitensi, rispedito al mittente dal duo composto da Markkanen e Hield. Team USA da spettacolo, ma Team World è decisamente più pragmatico ed efficace con Bogdanovic che arma la sua mano da tre punti per l’ulteriore allungo che vale il +20.

Medesimo discorso per la terza frazione di gioco, con Embiid confeziona 5 punti consecutivi che portano Team World a flirtare con il trentello di distacco. Bogdanovic continua a bombardare da tre punti, con Team USA, che si affida a Tatum e al solito Brown, tentare un’improbabile rimonta. Tra il terzo e il quarto quarto il vantaggio di Team World recita già un pesantissimo + 35, che Team USA tenta di ridurre negli ultimi minuti di partita, con scarsi risultati. Saric e Hield demoliscono le ultime chance di team USA di salvare il salvabile, con gli ultimi minuti che si riducono ad una gara delle schiacciate anticipata, come quasi da tradizione per questa partita, dall’assoluta impalpabilità a livello tecnico e difensivo, ma da una forte e godibile componente spettacolare.

fonte: Twitter Bogdan Bogdanovic

Premiato come MVP della partita il serbo Bogdan Bogdanovic che aggiunge questo riconoscimento ad una ottima stagione da rookie con la maglia dei Sacramento Kings, in una vittoria meritatissima del Team World, che dimostra quanto la pallacanestro sia diventando, sempre più, uno sport che trascende i confini statunitensi.