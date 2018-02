NBA- La partita delle stelle accende Los Angeles

L’attesa è finita, finalmente questa notte alle ore 2 (ora italiana) andrà in scena l’attesissimo scontro tra Team LeBron e Team Stephen per il sessantasettesimo All-Star Game, ospitato per l’occasione dalla città di Los Angeles e il suo Staples Center. Tante le novità per questa edizione, che rompe gli schemi tradizionali innanzi tutto per quanto riguarda il format, non più unicamente ancorato alla solita divisione tra Eastern Conference e Western Conference. Dicotomia est-ovest mantenuta unicamente per la selezione dei 22 atleti che prenderanno parte alla partita, la cui divisione in squadre è stata determinata dai due capitani LeBron James e Stephen Curry rispettivamente i più votati delle due conference, per un’ eterna sfida che trascende il terreno di gioco delle NBA finals degli ultimi 3 anni e arriva a caratterizzare ance la partita delle stelle.

fonte: Twitter nba All-Star 2018

Due roster di livello assoluto, due squadre composte dai migliori 22 giocatori della stagione corrente che, purtroppo per loro e per lo spettacolo, hanno subito più di una defezione causa infortuni. Kevin Love, John Wall, Kristaps Porzingis e DeMarcus Cousins sono i quattro assenti illustri, ai quali sono subentrati Paul George, Goran Dragic, Andre Drummond e Kemba Walker, tutti per il Team LeBron. A completare il roster selezionato da The King sono Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, Russell Westbrook, Victor Oladipo, LaMarcus Aldridge e Bradley Beal.

fonte: NBA.vom

Tutti disponibili invece gli undici selezionati da Stephen Curry il cui team è composto dai suoi due compagni di squadra ai Golden State Warriors Draymond Green e Klay Thompson, oltre che da Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, James Harden, DeMar DeRozan, Damian Lillard, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Karl Anthony Towns e Al Horford. Talento a volontà, livelli tecnici altissimi e anche qualche match up davvero interessante, con la possibilità di vedere compagni di squadra nelle consuete franchigie, contendersi la vittoria in questa partita che prevede di regalarci tanto spettacolo e, possibilmente, anche una rinnovata intensità, rinvigorita dalla nuova formula.

Siamo tutti ansiosi di assistere a questa partita, soprattutto per le novità che introduce e per i tanti debutti in questa kermesse, che suggerisce un palese ricambio generazionale che si sta sempre più palesando all'interno della lega di pallacanestro più importante al mondo. Quindi senza ulteriori indugi, appuntamento a questa notte per uno degli appuntamenti più seguiti e attesi dell'intero anno cestistico americano e cuore pulsante dell'All-Star Weekend 2018.