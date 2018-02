NBA - I Trail Blazers espugnano Utah, Lakers ok con Dallas

Nello scontro diretto per i playoff Portland conquista la vittoria in casa dei Jazz e si tiene in piena corsa per la post-season. Lillard e McCollumm segnano rispettivamente 24 e 26 punti, mentre il rookie Donovan Mitchell si ferma a 21, ma con percentuali piuttosto basse (8/20 dal campo). Nel giorno del ritorno di Lonzo Ball, che in 17 minuti si avvicina alla tripla doppia (9-7-6), i Lakers continuano a vincere, stavolta contro i Mavericks. Randle fa registrare 18 punti con 13 rimbalzi e 10 assist, mentre Thomas entra dalla panchina con 17 punti; per gli avversari i top scorer sono Barnes e Matthews con 19 punti ciascuno.

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 81-100

Gli ospiti vanno presto in vantaggio grazie ai canestri di Aminu ma Mitchell e Ingles rispondono presente e non mollano un colpo. Il primo quarto ad alto punteggio si conclude con Lillard protagonista ma soltanto un +1 in favore di Portland. Con le seconde linee in campo le difese hanno spesso la meglio e il match diventa a ritmo molto più basso. McCollumm si fa vedere a sprazzi e Utah rischia di perdere contatto a causa delle difficoltà offensive, ma in qualche modo ci mette una pezza fino al 47-53 di fine primo tempo. Il match si chiude virtualmente nel terzo periodo: il back-court dei Blazers si divide il compito e, nonostante un buon Rudy Gobert, agli ospiti basta poco per fuggire e conquistare il +16. Il distacco viene persino amplificato nell'ultima frazione di gioco, con Mitchell e compagni che ci provano fino in fondo ma devono arrendersi alla superiorità degli avversari.

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124-102

Il team allenato da coach Luke Walton fa subito capire la direzione del match: il parziale nel primo quarto è impressionante con tutti i Lakers che vanno facilmente a canestro mentre Dallas viene sorpresa. I 15 punti di vantaggio sembrano diminuire ad inizio del secondo periodo ma è soltanto un fuoco di paglia. Col passare dei minuti Ingram e Randle prendono il comando del gioco e portano Los Angeles avanti sul 63-41. Wesley Matthews, dopo aver dimenticato il discorsino di Cuban sul tanking, segna quattro triple consecutive per iniziare il secondo tempo e per i Mavs si accende una flebile speranza di rimonta. Dall'altra parte però, l'attacco dei Lakers non smette di segnare e con un buon Isaiah Thomas i padroni di casa mantengono 19 punti di vantaggio. L'ultimo quarto è una formalità, con i gialloviola che rivedono in campo anche Lonzo Ball e possono festeggiare anticipatamente la vittoria.