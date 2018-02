NBA- Gli Houston Rockets superano anche Minnesota

I Rockets escono vincitori anche dal confronto casalingo con i Minnesota Timberwolves, portando la loro striscia positiva a undici vittorie consecutive. Una serata di grande pallacanestro rovinata dall’infortunio di Jimmy Butler, che ha dovuto lasciare il parquet a pochi minuti dal termine del terzo quarto a causa di un infortunio al ginocchio, di cui non si conosce ancora l’entità.

Inizio a mille per i padroni di casa che subito cominciano a sfruttare il pick & roll tra Harden e Capela, gestito perfettamente dal barba che comincia subito a mettere in ritmo i compagni. Minnesota risponde con Wiggins e Towns, per una fase della partita che vede gli ospiti in controllo. Butler si accende e con cinque punti consecutivi regala il + 7 alla propria squadra, con Houston che prova a reggere il colpo grazie al solito tandem Harden-Capela. Minnesota gioca un ottima pallacanestro ed estremamente efficace, con Houston costretta a rincorrere per tutto il primo quarto, con Harden che continua ad essere la principale, e spesso unica, soluzione della squadra texana. Scondo quarto che vede Chris Paul accendersi in cabina di regia, trovando soluzioni per se stesso e per i compagni come Green e Ariza, con Houston che comincia a sfruttare bene la transizione e in pochissimo tempo si trova già nuovamente in vantaggio. Reazione T-Wolves guidata da Teaque che con un paio di coast to coast mantiene in scia la propria squadra, che tuttavia barcolla sotto i colpi di Capela, dominante nel pitturato. Reazione Timberwolves guidata da Butler e Wiggins che riportano in vantaggio la propria squadra, per poi subite un contro parziale Houston che li vedrà chiudere in vantaggio di un solo punto il primo tempo.

fonte: nba.com

Secondo quarto tutto dei padroni di casa: Capela continua ad essere un fattore, forte di una difesa Timberwolves non sempre competente nei suoi riguardi e con Harden che comincia anche a bombardare dalla distanza. Towns e Gibson provano a scuotere gli ospiti, ma Tucker e Johnson spengono le velleità di rimonta degli avversari, difensivamente in balia di una macchina da pallacanestro efficiente. Minnesota tuttavia non molla, con Wiggins che infila la tripla del -5, ma Harden converte due giochi da tre punti consecutivi per un ulteriore allungo dei padroni di casa. L’ennesima reazione di Minnesota, all’inizio del quarto quarto, viene rispedita al mittente da Johnson e Paul, con gli ospiti che non riescono ad imporre una sufficiente intensità difensiva per provare a limitare l’attacco dei Rockets, complice anche l’uscita dal campo di Butler. Houston allunga ulteriormente negli ultimi minuti di partita, arrivando a chiudere definitivamente i giochi ben prima del fischio finale, che li vede vincitori per una winning steak che continua.