NBA - I 26 punti di George guidano OKC al successo sui Magic; vittoria casalinga per i Mavericks sui Pacers

OKLAHOMA CITY THUNDER - ORLANDO MAGIC 112-105

Facile vittoria per gli Oklahoma City Thunder che riescono a superare gli Orlando Magic, grazie ad una super prestazione di Paul George, che si scatena contro il suo ex allenatore, Frank Vogel. Infatti lo stesso Vogel lanciò l'allora rookie da Fresno State sui grandi palcoscenici della NBA, facendolo poi diventare la star che è oggi. Così nella notte George ha ricordato le sue doti al suo ex allenatore, con una prova da 26 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, rifacendosi dopo la brutta prova contro i Golden State Warriors. Ma per i Thunder non c'è stato solo George, ottime prove sono arrivate da Russell Westbrook, che sfiora la tripla doppia con 8 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist e dal solido Steven Adams che ha chiuso con 16 punti.

Agli Orlando Magic, non sono bastati i 19 punti a testa di Evan Fournier e Jonathon Simmons e nemmeno i 18 di Aaron Gordon. I Magic sono stati costretti dalla difesa dei Thunder a tirare con solo il 37% nel secondo tempo, riuscendo a realizzare 43 punti. Tendenza diversa però nel primo tempo, dove Orlando è riuscita anche ad andare all'intervallo in vantaggio di una lunghezza (61-62), tirando con il 56% e 8-14 da dietro l'arco dei tre punti. Inoltre anche in difesa i Magic sono riusciti in avvio a costruire un'ottima gara, costrigendo i big three di Oklahoma (Westbrook, George, Anthony) a tirare con 9-25 nei primi ventiquattro minuti, ma a tenere in partita Oklahoma City ci ha pensato Steven Adams con 15 punti.

A cambiare l'inerzia della partita, il parziale di 6-0 degli Oklahoma City Thunder al rientro dagli spogliatoi. Così la franchigia dell'Oklahoma è riuscita a mettersi sulla via del successo. Inoltre grandissimo l'impatto della panchina di coach Billy Donovan, che ha mandato quattro giocatori su cinque in doppia cifra con Raymon Felton che ha chiuso con 13 punti, Alex Abrines con 12 ed infine Patrick Patterson e Jerami Grant hanno chiuso rispettivamente con undici e dieci punti. La panchina dei Thunder ha surclassato quella dei Magic per 48-24.

NEXT GAMES - Gli Oklahoma City Thunder adesso voleranno in Texas all'American Airlines Center, dove affronteranno i Dallas Mavericks. Mentre gli Orlando Magic proveranno a tornare al successo nella partita casalinga all'Amway Center, contro i Toronto Raptors.

DALLAS MAVERICKS - INDIANA PACERS 109-103

Dopo quattro sconfitte consecutive, tornano alla vittoria i Dallas Mavericks, che tra le mura amiche dell'American Airlines Center superano gli Indiana Pacers. Protagonisti indiscussi dell'incontro sono stati Harrison Barnes, che ha chiuso con 21 punti, e J.J. Barea che ha offerto dalla panchina un ottimo impatto, chiudendo con 19 punti. Finalmente anche Doug McDermott sta entrando nel sistema di coach Rick Carlisle, uscendo dalla panchina e totalizzando 15 punti con 5-8 dal campo ed un perfetto 4-4 da dietro l'arco dei tre punti.

Agli Inidana Pacers non sono bastate le ottime prestazioni del nativo del Texas Myles Turner, che ha chiuso con 24 punti ed 11 rimbalzi e di Victor Oladipo che ha realizzato 21 punti in soli 23 minuti.

I Dallas Mavericks hanno tirato male per i primi tre quarti, con percentuali intorno al 40%, la svolta è avvenuta nel decisivo quarto periodo, dove i Mavs hanno realizzato dieci dei primi tredici tiri tentati, riuscendo a costruire un vantaggio di tredici punti (93-80). A guidare allla rimonta Indiana, ci ha pensato il solito Victor Oladipo, che con tredici punti nel quarto periodo ha riportato i suoi a meno due a 45.1 secondi dalla fine (99-97). Ma a riallontanare i Pacers ecco la tripla di Wesley Matthews a 32.4 secondi dalla fine, che ha chiuso definitivamente i conti.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks proverannoa conquistare la seconda vittoria consecutiva nella sfida casalinga contro gli Oklahoma City Thunder. Mentre gli Indiana Pacers proveranno a tornare alla vittoria nella trasferta della Philips Arena contro gli Atlanta Hawks.