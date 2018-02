NBA - Kawhi Leonard ritorna a lavorare con la squadra

Solo di pochi giorni fa sono le dichiarazioni ufficiali che vedevano Kawhi Leonard non intenzionato al rientro in squadra con tutta probabilità fino al termine della stagione corrente, con speculazioni che ritenevano i rapporti tra i San Antonio Spurs e la loro stella ai minimi storici. Ad alimentare questa tesi funoro anche le parole di Coach Gregg Popovich riguardo a forti dubbi sulle possibilità di rientro della superstar californiana. "Sarei sorpreso di rivederlo in campo quest'anno" con queste parole l'head coach cinque volte campione NBA, aveva destato non pochi dubbi e preoccupazioni sulla delicata situazione a San Antonio.

Dichiarazioni probabilmente smentite dagli ultimi sviluppi di questa vicenda, divulgati dagli insider di ESPN, che vedrebbero il prodotto di San Diego State prossimo al rientro alla training facility degli Spurs, con un probabile completo recupero per la fine di marzo. Notizie trapelate al termine di una settimana passata da Leonard in quel di New York City, dove il giocatore si è sottoposto ad accertamenti e controlli per verificare le condizioni della tendinopatia al quadricipite destro che lo ha costretto ai box per la quasi totalità della stagione regolare attualmente in corso. Un lavoro differenziato attende Leonard per i primi giorni di rientro nella città dell’Alamo, per non rendere il recupero troppo affrettato, con tuttavia l’intenzione di rientrare a tutti gli effetti nel lavoro di gruppo il prima possibile.

Restano tuttavia dei dubbi, soprattutto riguardanti un rapporto che, fino a qualche giorno fa sembrava parzialmente compromesso tra le due parti in gioco, in completo disaccordo riguardo alle tempistiche di recupero e le possibilità di rivedere il giocatore in campo prima della fine della stagione. Il fatto che Leonard sia in scadenza di contratto nell’estate 2019 ha solo contribuito ad alimentare le voci su una sua possibile partenza in tempi brevi, ma gli ultimi sviluppi della vicenda potrebbero far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della franchigia texana. Molte incognite aleggiano ancora su questa situazione, che ha riempito le pagine cartacee e virtuali dell’ultima settimana, ma se non altro, la prospettiva di poter rivedere presto in campo uno dei migliori giocatori al mondo, può senz'altro far sorridere moltissimi appassionati.