NBA - Tornano a sorridere i Pistons, battuti i Bucks; Atlanta sorprende Indiana e conquista la vittoria

DETROIT PISTONS - MILWAUKEE BUCKS 110-87

Dopo tre sconfitte consecutive, tornano a sorridere i Detroit Pistons di coach Stan Van Gundy. La franchigia del Michigan è stata capace di superare i favoriti Milwaukee Bucks del "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo. Come spesso è accaduto dall'arrivo di Blake Griffin, la vittoria dei Pistons è giunta grazie al dominio del pitturato, la franchigia del Michigan, durante la gara, è riuscita a catturare ben ventidue rimbalzi in più degli ospiti (57-35).

I protagonisti della vittoria dei Pistons sono stati senza dubbio Andre Drummond ed Eric Moreland. I due lunghi hanno dominato in lungo e in largo sotto le plance e mentre il centro scuola Connecticut Huskies ha chiuso mettendo a referto 15 punti conditi da 16 rimbalzi, l'ex Sacramento invece si è reso protagonista di una prova da 10 punti, 12 rimbalzi e sei assist. Bene anche Blake Griffin, che ha archiviato la sua notte con 8 punti, 9 rimbalzi e sette assist. Con questa vittoria, i Detroit Pistons adesso sono a tre gare di distanza dai Miami Heat, che occupano l'ottavo posto nella Eastern Conference.

Ai Milwaukee Bucks non è bastata l'ottima prestazione di Eric Bledsoe da 19 punti ed adesso la franchigia del Wisconsin è alla terza sconfitta consecutiva. Inoltre i Bucks a dieci minuti dalla fine dell'ultimo periodo hanno anche perso la loro star Giannis Antetokounmpo, per un infortunio all'occhio destro.

NEXT GAME - I Detroit Pistons non possono sbagliare più se davvero vogliono credere al sogno playoffs, la truppa di Stan Van Gundy volerà in Florida all'Amway Center per sfidare gli Orlando Magic. I Milwaukee Bucks sono chiamati alla riscossa per invertire il trend negativo di tre sconfitte consecutive. Si tornerà in Wisconsin, dove verranno ospitati alla BMO Harris Bradley Arena gli Indiana Pacers di Victor Oladipo.

ATLANTA HAWKS - INDIANA PACERS 107-102

La sorpresa della notte NBA è stata certamente la vittoria degli Atlanta Hawks contro i favoriti Indiana Pacers. Coloro che sono i candidati numero uno alla prima scelta al prossimo draft, nella notte sono riusciti a sorprendere la franchigia di Indianapolis ed a conquistare una splendida W, mandando su tutte le furie il coach dei Pacers Nate McMillan.

A guidare il break decisivo ci ha pensato il playmaker tedesco Dennis Schroder. Schroder infatti ha realizzato sette degli ultimi otto punti di Atlanta ed ha chiuso la gara con 14 punti. Inoltre Schroder ha guidato i suoi alla vittoria soprattutto grazie alla sua difesa asfissiante che ha coinvolto tutti i compagni di squadra. Nell'ultimo quarto, poi, il tedesco si è reso protagonista anche in attacco, dando una grossa mano ai suoi per finire la partita. La difesa rocciosa degli Hawks la si può notare anche dalle 11 stoppate inflitte agli avversari, di cui 4 del solo Dewayne Dedmon.

I Pacers nella notte, al contrario di Atlanta, sono apparsi molto distratti, perdendo ben 24 palloni. Non sono serviti a niente nè i 26 punti di Bogdan Bogdanovic, autore di quattro triple nell'ultimo quarto, nè i 14 punti di Domantas Sabonis, che finale era riuscito a ridurre lo svantaggio fino al meno due. Ottimo ma inutile, è stato l'apporto dalla panchina di Lance Stephenson, che ha chiuso con 18 punti.

NEXT GAME - Adesso gli Indiana Pacers non possono permettersi di fare altri passi falsi e saranno costretti a tornare alla vittoria nella trasferta del Wisconsin, contro i Milwaukee Bucks. Mentre gli Atlanta Hawks proveranno a bissare questo successo nella difficilissima sfida casalinga contro i Golden State Warriors.