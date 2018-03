NBA - Buy-out fra Lakers e Brewer, Donovan vuole la reunion!

I Los Angeles Lakers concludono un'altra operazione di mercato in vista della prossima estate, grazie ad un accordo con Corey Brewer per il buy-out. Il trentunenne ha accettato quest'operazione così da avere la possibilità di firmare con un team da playoff entro fine stagione. Secondo alcune fonti di Adrian Wojnarowski, Brewer è molto vicino a riunirsi con il suo ex coach del college, ovvero Billy Donovan.

Il suo ex allenatore Luke Walton ha speso delle ottime parole per lui, nonostante non avesse mai fatto parte del progetto Lakers: "Che fosse frustrato o meno per il suo minutaggio, è sempre stato a bordo campo a incitare i più giovani. Davvero un fantastico compagno. Ci mancherà avere quel tipo di veterani in squadra. Ma ovviamente speriamo che i giovani imparino qualcosa da loro e se lo portino dietro per tutta la carriera."

Dopo aver ufficializzato il buy-out con i Lakers, molte squadre sembrano interessate all'acquisto di Brewer, ma i Thunder sono in vantaggio. L'infortunio di Andre Roberson ha messo in seria difficoltà la difesa di OKC e la poca lunghezza della panchina non aiuta certo la squadra. Billy Donovan potrebbe quindi ritrovare un giocatore fondamentale nella corsa al titolo del 2006 e del 2007 con i suoi Florida Gators. L'aggiunta di Brewer non andrebbe certo a risolvere tutti i problemi, ma sembra comunque una notizia positiva per provare a svoltare una stagione non del tutto positiva in quel di Oklahoma City.