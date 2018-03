NBA, Lillard trascina Portland contro Towns e i Timberwolves (108-99)

Quinta vittoria consecutiva dei Portland Trail Blazers di Terry Stotts, che nella notte NBA piegano i Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau sul parquet amico del Moda Center. Per Rip City il grande protagonista è sempre Damian Lillard, che chiude la sua prestazione con 35 punti (9/22 dal campo, 4/13 da tre, 13/16 ai liberi) e 4 assist, mentre dall'altra parte non basta tutto il talento di Karl-Anthony Towns, che mette a referto 34 punti (11/19 al tiro) e 17 rimbalzi.

Al Moda Center coach Thibodeau conferma il serbo Nemanja Bjelica in quintetto per l'infortunato Jimmy Butler. I Timberwolves partono bene, si affidano a Taj Gibson, come spesso accade nei primi minuti di gara, e trovano diversi punti nel pitturato, anche grazie alle scorribande di Andrew Wiggins e Jeff Teague. Portland invece non riesce a ingranare, con Jusuf Nurkic che alterna buone giocate a errori tipici del suo repertorio. Damian Lillard e C.J. McCollum non entrano subito in partita, e dall'altra parte Gorgui Dieng e Jamal Crawford contribuiscono in uscita dalla panchina. Sotto 19-24 alla prima pausa, i Blazers rimangono a contatto grazie alle seconde linee: Shabazz Napier conferma di essere in un momento di crescita costante, convinto del suo jumper, Ed Davis e Zach Collins si fanno trovare pronti al ferro, mentre Mo Harkless è costretto ad abbandonare la contesa per un infortunio alla gamba sinistra. Il secondo quarto appartiene però a Karl-Anthony Towns, che domina a rimbalzo e fa quel che vuole in attacco, dove segna da sotto e dall'arco dei tre punti. Portland ha dunque bisogno di un paio di giocate di Lillard per replicare: altrettante palle rubate scatenano il contropiede dei padroni di casa, chiuso anche da Nurkic a rimbalzo offensivo. All'intervallo lungo lo score è di 44-49.

Alla ripresa delle operazioni i Blazers continuano sulla falsariga del finale di primo tempo, con Al-Farouq Aminu e Jusuf Nurkic protagonisti. C.J. McCollum segna la tripla del sorpasso, ma Towns non vuole saperne di smettere di produrre punti. Il prodotto da Kentucky si guadagna diversi giri in lunetta, scollina presto sopra i 30 punti e riporta avanti Minnesota. Ma ormai Portland è rientrata in partita, sfrutta il buon momento di Aminu e Nurkic e si lascia guidare da C.J. McCollum. Un terzo quarto ad alto punteggio (31-29) si chiude ancora con Gorgui Dieng e Jamal Crawford chirurgici per coach Thibodeau, che vede i suoi avanti 75-78 quando mancano dodici minuti alla fine dei regolamentari. L'inerzia è però dalla parte dei Blazers, che trovano punti da Shabazz Napier e dal solito Ed Davis per costruirsi un finale punto a punto: Teague e Tyus Jones rispondono per Minnnesota, ma è sul'86 pari che Portland cambia marcia: quattro triple consecutive (una di C.J. McCollum, un'altra di Aminu e due di uno spaziale Damian Lillard) lanciano definitivamente i padroni di casa. Ai Timberwolves non bastano gli ultimi fuochi di Andrew Wiggins e Jeff Teague: Portland continua a volare verso i playoffs, issandosi fino al quarto posto del ranking della Western Conference.

Portland Trail Blazers (36-26). Punti: Lillard 35, McCollum 19, Nurkic e Napier 16, Aminu e Davis 10. Rimbalzi: Aminu 12, Davis 11. Assist: Turner 6.

Minnesota Timberwolves (38-27). Punti: Towns 34, Wiggins 21, Teague 13, Crawford 10. Rimbalzi: Towns 17, Bjelica 12. Assist: Teague 5.