NBA - Lakers a valanga a Miami, Sacramento la spunta all'overtime

I Los Angeles Lakers vincono la settima gara in dieci partite in casa degli Heat. Il protagonista è Isaiah Thomas, autore di 29 punti in 30 minuti, ma gioca bene anche Randle con 25 punti e 6 rimbalzi. Dall'altra parte Wade esce dalla panchina con 25 punti, mentre Dragic si ferma a 19. Nell'altro match della nottata Sacramento conquista una vittoria all'overtime contro i pari livello dei Nets. Fox e Bogdanovic combinano per 44 punti, mentre Carroll firma una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi.

Miami Heat - Los Angeles Lakers 113-131

Al contrario delle aspettative, non sono le difese a dominare il match, bensì la fase offensiva. I Lakers partono benissimo con Randle protagonista e un vantaggio che supera addirittura i dieci punti. Il ritorno egli Heat avviene però con la panchina in campo, fra cui McGruder e Adebayo che recuperano in toto lo svantaggio, portando i suoi a +3. Miami però non convince e subisce un altro parziale importante nel secondo quarto, con Randle e Thomas come pericoli principali. Stavolta non c'è la reazione e la squadra di Spoelstra finisce il primo tempo sul 62-73. Winslow prende per mano i suoi in attacco ma il problema dei padroni di casa è più la fase difensiva, che non riesce ad arginare Ingram e compagni. Ci prova anche Wade, cheè in ottima forma, ma rimangono dieci punti da recuperare. Nell'ultima frazione di gioco Thomas stronca sul nascere le ambizioni di rimonta degli avversari grazie a tre triple consecutive che chiudono definitivamente il match e concedono la vittoria agli ospiti.

Sacramento Kings - Brooklyn Nets 116-111

Brooklyn conferma il proprio status di favorita nel primo quarto grazie alle triple di Allen Crabbe; a nulla valgono i 12 punti di Cauley-Stein, dato che gli ospiti si portano avanti sul +9. Una prima rimonta dei Kings avviene nel secondo quarto con Fox in grande spolvero. Sacramento cerca anceh l'allungo ma un buon DeMarre Carroll risponde presente, chiudendo il primo tempo a -2. Al ritorno in campo i Kings si dimostrano molto discontinui, con gli avversari pronti ad approfittarsene. Il +6 di fine terzo quarto in favore di Brooklyn non rappresenta una sicurezza poiché Sacramento riesce subito a recuperare grazie a Bogdanovic. Il punetggio non si smuove dalla parità e negli ultimi secondi del match Fox riesce a segnare un floater e regala ai suoi il supplementare. Nell'overtime non c'è storia: i nets iniziano in modo convincente ma Bogdanovic e Fox riescono a concludere l'opera e a portare a casa una vittoria fondamentale.