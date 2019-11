Matuidi beffa il Barcellona, rivivi la diretta e i gol

Finisce qua, un secondo tempo fantastico. Prima il PSG pareggia, poi Xavi all'89' riporta in vantaggio gli ospiti, ma proprio durante l'ultima azione, la fortuna assiste i francesi che, con Matuidi, pareggiano. Pareggio giusto visti i valori in campo, Barcellona con qualità maggiori, ma i parigini hanno tenuto botta e hanno saputo aspettare il momento giusto. Il ritorno sarà uno spettacolo.

94' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL PSGGGGGGGGGGGGGG!!!!! PAZZESCOOOOO!!! Ultima occasione della partita e il PSG non sbaglia, un 2-2 insperato ma meritato. Jallet mette in mezzo, tira Matuidi, Bartra devia e Valdes è battutto. PSG che non molla mai!

93' - Ancora il PSG, ma gli uomini di Ancelotti non hanno molte idee.

92' - Gol di Ibrahimovic, ma è fuorigioco.

91' - 4 minuti di recupero e adesso il PSG cerca a tutti i costi il pareggio.

89' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLL BARCELLONAAAAAAAAA! Xavi su rigore spiazza Sirigu e adesso è tornato in vantaggio il Barça. 2-1

88' - Calcio di rigore per il Barcellona!! Sirigu atterra Sanchez che l'aveva nettamente saltato. Colpo di scena! Sirigu anche ammonito.

87' - Continua ad attaccare il PSG, anche se adesso Ibrahimovic viene ammonito.

85' - Ammonito Dani Alves per proteste, Barça che si è innervosito.

84' - Entra Bartra al posto di Mascherano.

83' - A terra Mascherano, si è fatto male ed esce in barella.

82' - Ora il PSG ha preso la carica, di cerca il vantaggio.

80' - Cambio Barcellona, esce Villa, entra Tello.

79' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL PSG!!!!!!!!!!!!! Ibrahimovic pareggia! Calcio di punizione, palla in mezzo, stacca Thiago Silva e la palla si stampa sul palo, poi Ibrahimovic va sulla respinta e la mette dentro. Ibra era in fuorigioco però, il gol era da annullare. Comunque 1-1.

77' - Che occasione per il PSG! Palla in mezzo per Ibra, che stoppa e tira, para Valdes. Proteste blaugrana perchè Mascherano e Jordi Alba erano a terra.

76' - Cambio PSG, esce Pastore entra Gameiro.

75' - Ammonito Mascherano, che era diffidato, che mette giù Menez. Il PSG è ancora vivo.

74' - Va Xavi, tiro deviato da Alex, palla alta di pochissimo.

73' - Messo giù Villa al limite da Alex. Altra buona occasione per Dani Alves.

71' - Ci prova Pastore, dribbla Busquets e prova il tiro da posizione defilata, para Valdes.

70' - Cambio per il PSG, esce Beckham (quasi 38enne), entra Verratti.

69' - Tiro di Dani Alves su punizione, palla che gira e che esce di un niente. Sirigu c'era però.

68' - Secondo giallo per il PSG, ammonito Beckham. PSG che si sta innervosendo.

66' - Cambio per il PSG, esce Lavezzi, entra Menez.

65' - Ammonizione anche per il PSG. Giallo per Matuidi.

65' - Barcellona che sta legittimando il vantaggio, tiene il pallino del gioco e ora cerca anche il raddoppio.

65' - Ancora Sanchez! Stavolta calcia di prima, ma impatta male il pallone, presa facile per Sirigu.

63' - Subito dall'altra parte il Barcellona, palla in mezzo di Alves per Sanchez che è solo, però l'ex Udinese cerca lo stop e perde il tempo per calciare, la difesa parigina chiude.

63' - Ci prova il PSG in contropiede, Ibra in difficoltà però, sempre raddoppiato e molto prevedibile. Palla alla fine che arriva facile a Valdes

62' - Secondo ammonito del Barcellona, giallo per Jordi Alba.

61' - PSG che si difende benissimo, nonostante il continuo possesso del Barça

59' - Continua a fare possesso il Barça, che però non riesce ad andare bene in profondità.

58' - Genialata di Ibra, scavetto-assist per Matuidi, ma Piquè chiude.

57' - Barcellona che tiene il pallino del gioco, PSG che soffre.

54' - Ora tiene il possesso il Barça, fatica però ad arrivare in porta.

53' - Ibrahimovic prova a sfondare la difesa blaugrana, ma è troppo egoista e perde la palla.

51' - Tiro da fuori di Sergio Busquets, centrale e facile per Sirigu.

50' - Ci prova il Barcellona, Fabregas in area prova il tiro, palla contro la difesa e calcio d'angolo.

48' - PSG che pressa altissimo, non vogliono lasciare il minimo spazio e respiro al Barça.

47' - Attacca il PSG, l'obiettivo è il pareggio.

46' - Inizia il secondo tempo. Come previsto, esce Messi, entra Fabregas. Primo possesso del PSG

Finisce il primo tempo, Barcellona avanti grazie al gol di Messi sul fantastico assist di Dani Alves. Da sottolineare anche che il PSG nei primi 25-30 minuti ha giocato a viso aperto, mettendo in difficoltà gli ospiti e prendendo una traversa con Lavezzi. Probabilmente uscirà Messi, per lui un problema muscolare negli ultimi minuti.

46' - Un minuto di recupero e squadre che abbassano il ritmo, visto anche che Messi non corre più, il Barcellona gioca praticamente in 10.

45' - Probabile infortunio per Messi, si sta scaldando Fabregas. L'argentino sta fermo a lato del campo, forse una noia muscolare per lui.

44' - Prova sul finale il PSG, ma la difesa spagnola si chiude bene.

42' - Ancora Messi!! Tiro a giro dal limite, palla che sfiora il 7 per millimetri.

42' - Partita che inizia a seguire il copione che avevano in mente i blaugrana: Barcellona in vantaggio e che domina in campo.

40' - Ora assalto degli spagnoli che cercano di chiuderla, il PSG si chiude come un riccio nella sua metà campo.

38' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL BARCELLONAAAAAAAAA!! Messi!! Sempre lui, palla in mezzo di Alves, non legge la difesa parigina e l'argentino tu-per-tu con Sirigu non perdona e segna al volo! 1-0!!

37' - Bell'occasione per il Barça! Sanchez riceve palla da Messi, tiro da fuori, para Sirigu.

35' - Partita in stallo ora, Barcellona che fa possesso e cerca gli spazi. PSG che aspetta l'errore per partire in contropiede.

33' - Contropiede del PSG, Ibra serve una palla d'oro a Lavezzi, ma è fuorigioco.

31' - Ci prova Sanchez, si accentra e tira, ma la palla impatta la difesa dei padroni di casa. Continua il possesso il Barça, il PSG aspetta.

29' - Lucas sta mettendo a ferro e fuoco il centrocampo/difesa del Barça.

28' - Messi prova a saltare la difesa parigina, ma gli esperti difensori di Ancelotti gli dicono di no.

26' - Altra occasionissima per il PSG! Contropiede di Lucas, palla per Ibrahimovic che defilato prova il tiro rasoterra, palla a lato di un metro.

25' - PSG attentissimo, pressing controllato e ben studiato. Ancelotti l'ha preparata al meglio questa partita.

24' - Fa possesso ora il Barcellona.

23' - Tiro da fuori di Xavi, facile per Sirigu.

22' - Messi ci prova in area, ma alla fine Thiago Silva gli strappa via il pallone.

22' - Cerca la reazione il Barça, fatica però a trovare gli spazi.

20' - 20 minuti sul cronometro, partita bella, accessa. Gran PSG fin'ora.

19' - Va Ibra al tiro! botta tesa e bassa, Valdes mette in angolo.

18' - Primo giallo della partita, ammonito Piquè per un fallo al limite su Ibrahimovic. Bell'occasione per Beckham.

17' - Reazione del Barça! Xavi dal limite a giro, fuori di un metro. Qua al Parco dei Principi c'è anche il Barcellona.

16' - In questo momento molto più pericolosi i francesi rispetto agli spagnoli.

15' - Ancora PSG, tiro da fuori di Pastore, para in 2 tempi Valdes.

13' - Inizia ad emergere il PSG.

12' - PSG che prova a penetrare la difesa spagnola, ma i difensori blaugrana chiudono tutto. Comunque partita equilibrata fin'ora.

10' - Gran azione del Barça, palla in mezzo di Iniesta, Villa non ci arriva per un nulla e Sirigu para.

8' - Primo tiro in porta del Barça, tiro di Xavi da fuori area che vola altissimo.

7' - Ricomincia il Barça con il classico possesso, come se 2 minuti prima non fosse successo nulla.

5' - Che occasione per il PSG! Palo di Lavezzi, uno - due con Pastore, davanti alla porta l'argentino tira, ma la palla prende il palo. PSG che c'è!

4' - Primo possesso del PSG, dopo 4 minuti di gioco.

3' - Barcellona senza fretta continua con il suo possesso.

2' - Barça già in area, fa fallo però Dani Alves.

2' - Subito il Barça che imposta il suo gioco, Psg che pressa.

1' - Prima possesso al Barcellona, inizia l'andata dei quarti di finale di Champions League

20.43 - Squadre in campo, inno Champions che fa da padrone. Manca veramente pochissimo. Arbitra il tedesco Stark

20.41 - Stadio completamento esaurito, gli ultimi biglietti venduti per oltre mille euro. Atmosfera alle stelle.

20.39 - Squadre nel tunnel, tutti concentrati.

20.25 - Mancano meno di venti minuti al match, stadio caldissimo. Squadre che continuano i riscaldamenti. Si dice già di un Ibrahimovic arrabbiatissimo, vedremo in campo che succederà.

20.20 - Squadre in campo che stanno ultimando i riscaldamenti.

20.15 - Queste le parole dello svedese prima del match: " Domani giochiamo contro la squadra più forte al mondo, e forse la migliore di tutti i tempi. Messi? Il Pallone d'Oro dovrebbe portare il nome di Messi, perché ne vincerà ancora parecchi. Lui è il miglior giocatore del mondo. Se sarà il migliore di tutti i tempi lo saprà quando andrà in pensione". Poi professa umiltà: "Io non mi sento il numero uno al Psg e senza la squadra alle spalle non sarei nulla, è grazie a loro che riesco a segnare. È la squadra che deve essere il numero 1".

20.10 - Stasera sfida nella sfida: Ibrahimovic - Messi. Sfida vede davanti due ex compagni di squadra, che hanno condiviso solo lo spogliatoio, perchè Ibra è stato solo di passaggio a Barcellona, vincendo ma non conquistando la piazza. In più le sue "simpatie" per Messi sono note.

20.05 - Pronostici tutti per il Barcellona stasera, ma l'insidia PSG è dietro l'angolo. I catalani quotati 1.70, mentre i francesi 4.70.

20.00 - Stasera tornerà in panchina Villanova, dopo la serie di cure negli USA. L'allenatore spagnolo ha chiesto ai suoi di essere attenti e di non ripetere l'andata di San Siro, perchè il ritorno sarebbe molto più difficile del dovuto.

19.58 - La presenza dal primo minuto dell'esperto giocatore inglese è la novità più importante della squadra mandata in campo dal tecnico italiano. Pedro unico assente dei catalani.

Queste le formazioni ufficiali:

PSG (4-1-3-2): Sirigu; Maxwell, Alex, Thiago Silva, Jallet; Matuidi; Beckham, Pastore, Lucas; Ibrahimovic, Lavezzi. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Valdés; Alves, Mascherano, Piqué, Alba; Iniesta, Busquets, Xavi; Villa D., Messi, Sanchez A. All. Vilanova

19.55 - Chi trionferà stasera: il tiki-taka del Barcellona o i campioni-figurina del PSG?